خبرگزاری مهر- گروه استانها- قرار دلدادگی و هممسیر شدن با دلهای داغ دیده به وقت ۱۶ کوک شده و در میدان فیض اصفهان جمعیتی انبوه از مردم، با چشمهایی اشکآلود و دلهایی پر از ارادت به شهدا گرد هم آمده است.
پرچمهای سهرنگ جمهوری اسلامی ایران در دستان مردم به اهتزاز آمده که نمادهایی از وفاداری و عشق به وطن را به تصویر میکشیدند.
در میان جمعیت پیر و جوان همه پای کار بودند و کودکان با چهرهایی معصوم و رنگین با روحیه پرشور و شاداب در کنار والدین قرار داشتند.
آنها با پرچمهایی که در دستانشان است با صدای بلند، شعارهای «مرگ آمریکا و «مرگ بر اسرائیل» را تکرار میکردند و برای آینده خود در این کشور و رفع سایه دشمن و جنگ، مشتهای خود را به آسمان پرتاب میکردند.
تشییع ۷۲ شهید اصفهان، تجلی بیداری و آگاهی
هر قدمی که به سمت گلستان شهدا برداشته میشد، بر اتحاد وهمبستگی افزوده میشد. چهرههای مختلف جامعه، از قشرهای مختلف اقتصادی و اجتماعی نیز در این مراسم حضور داشتند تا دلگرمی خود را به خانوادههای شهدا به ویژه مادران و پدرانی که گمشدههای خود را در این راه اهدا کرده بودند، اعلام کنند.
بر روی دستان مردم، تابوتهای سبزرنگ شهدا قرار داشت که هر یک با پرچم ایران و تصویر شهید آراسته شده بود. خانوادههای شهدا با عکسهای بزرگ عزیزانشان در صف اول ایستاده بودند. مادری با چشمانی اشکبار اما قامتی استوار، عکس پسرش را که در اوج جوانی به شهادت رسیده بود، در آغوش گرفته بود.
کاروان تشییع با نوای دلنشین و غمگین «یا زهرا» به حرکت درآمد. جمعیت به آرامی و با نظم حیرتآوری از میدان فیض به سمت خیابان حکیم نظامی حرکت کرد. در طول مسیر، مردم از پنجرهها، پشت بامها و پیادهروها بر سر و سینه میزدند و فریاد «لبیک یا خامنهای» و «مرگ بر آمریکا و اسرائیل» فضای شهر را پر کرده بود.
حرکت کاروان شهیدان؛ رودخونی از عشق و ایثار
برخی از کسبه مغازههای خود را به احترام شهدا بسته بودند و برخی دیگر آب، خرما و شربت در میان جمعیت توزیع میکردند. این صحنهها یادآور روزهای دفاع مقدس بود، زمانی که کل ملت پشت جبهه و جنگ بودند.
این تشییع تنها یک مراسم ترحیم نبود، بلکه نمایشی سیاسی از عزم ملت ایران برای مقاومت در برابر فشارهای خارجی بود. شعارهای ضدآمریکایی و ضدصهیونیستی که در طول مسیر تکرار میشد، نشان میداد که مردم ایران، شهدا را قربانیان مستقیم سیاستهای خصمانه این دو قدرت میدانند.
یک تحلیلگر سیاسی در حاشیه مراسم به خبرنگار مهر گفت: این تشییع تبدیل به میدانی برای بیان اعتراض مردم ایران به تروریسم دولتی آمریکا و اسرائیل شده است. هر تابوت شهید، سندی زنده از جنایات آنان است.
در میان جمعیت، داستانهای مختلفی از شهدا نقل میشد. یکی از شهدا پزشکی بود که در بیمارستان شهید شده بود، دیگری دانشجویی نخبه که رویای خدمت به کشورش را داشت. برخی از شهدا متأهل و صاحب فرزند بودند و برخی دیگر تازه به سن بلوغ رسیده بودند.
مادری که پسر ۲۲ سالهاش را از دست داده بود، با آرامش عجیبی به خبرنگار مهر گفت: او همیشه میگفت اگر روزی برای دفاع از وطنم لازم باشد، جانم را فدا میکنم. امروز به عهدش وفا کرد. این سخن نشاندهنده فرهنگی است که در آن، شهادت نه یک پایان، که اوج کمال انسانی تلقی میشود.
پس از چند ساعت راهپیمایی، کاروان به گلستان شهدای اصفهان رسید. این مکان، آرامگاه هزاران شهید از دوران دفاع مقدس تا امروز است. درختان سرو کهنسال گواه خاموش ایثار نسلهای مختلف این سرزمین هستند.
از غم تا امید
چنین مراسمی نه تنها باعث حفظ روحیه مقاومت در مردم میشود، بلکه پیام روشنی به دشمنان میفرستد که ملت ایران در برابر تهدیدات متحد و استوار است. شهادت این افراد اگرچه ضایعهای جبرانناپذیر است، اما به گفته یکی از فرماندهان نظامی حاضر در مراسم، اراده ما را برای دفاع از تمامیت ارضی و امنیت ملی تقویت میکند.
تشییع پیکر ۲۷ شهید حملات آمریکایی-صهیونیستی در اصفهان، صحنهای از غم عمیق ملتی بود که عزیزانش را از دست داده، اما در عین حال، نمایشی از عزم راسخ و امید به آینده بود. این مراسم نشان داد که ملت ایران، شهدا را نه به عنوان قربانیان منفعل، که به عنوان قهرمانان آگاه و انتخابگر راه دفاع از میهن میشناسد.
از میدان فیض تا گلستان شهدا، نه فقط فاصلهای جغرافیایی، که مسیری نمادین از زندگی عادی تا ابدیت بود. شهیدان امروز به خاک سپرده شدند، اما آرمانهایشان در قلبهای میلیونها ایرانی زنده خواهد ماند.
اصفهان امروز، با تمام تاریخ پرافتخارش، یک فصل جدید به کتاب قطور مقاومت خود افزود.
در واقع میتوان گفت که مراسم تشییع پیکر مطهر ۷۲ شهید، فراتر از یک رویداد مذهبی است بلکه یک تجلی بیداری و آگاهی ملت است و مردم این پیام را به خاطر سپردهاند که ملت ایران همواره در یاد و خاطر شهدا زندگی خواهد کرد و در راستای حفظ آرمانهای انقلاب رو به جلو حرکت میکند.
