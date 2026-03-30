پیام نماینده ولی فقیه در سپاه درپی شهادت سردار تنگسیری

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام حجت الاسلام عبدالله حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی شهادت دریابان پاسدار علیرضا تنگسیری به شرح زیر است:

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَابَدَّلُوا تَبْدِیلًا»

شهادت مظلومانه ی سردار سرافراز سپاه اسلام، دریابان پاسدار علیرضا تنگسیری، فرمانده دلاور، متعهد، متقی، متخصص، ولایتمدار، مردم دار و ساده زیست نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، را به محضر حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، امام شهیدمان، رهبر عزیز و فرمانده معظم کل قوا«مدظله العالی»، امت شهیدپرور ایران اسلامی، کارکنان نیروی دریایی سپاه و به ویژه خانواده محترم و صبورشان تبریک و تسلیت عرض می نمایم.

این سردار رشید اسلام، که تداوم دهنده خط سرخ رئیسعلی دلواری بود، با غیرت دینی و ملی و عزم جهادی، از کیان میهن اسلامی در برابر متجاوزان و مستکبران دفاع نمود.

همرزمان ایشان در نیروی دریایی سپاه پاسداران و فرزندان تربیت شده آن فرمانده رشید و ولایت مدار یقیناً راه او را با قدرت تحت رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای«حفظه الله» ادامه می‌دهند.

رضایت مندی رهبر شهیدمان از عملکرد و فعالیت های ایشان مایه مباهات و افتخار بوده و همه ملت ایران اسلامی از جمله دیار جنوب و عزیزان نیروی دریایی همواره قدردان او خواهند بود.

سردار تنگسیری، در قامت یک فرمانده شجاع و مومن، نه تنها ادامه دهنده ی خط سرخ فرماندهان شهیدان والامقامی همچون سلامی، حاجی زاده، پاکپور، نادر مهدوی و رئیسعلی دلواری بود، بلکه خود حلقه ی وصل نسل طلایی مدافعان حرم و دریا بود.

او بارها ثابت کرد که مکتب شهدا همچون چراغی فروزان، راه را برای پیروانش روشن می سازد.

چه زیبا و به جا بود که آن شهید عزیز در فراق شهید دکتر علی لاریجانی چنین نگاشت: «عهد می بندیم که با پیروی از آرمان شهیدان، راه ایشان را با قدرت و استقامت ادامه دهیم، یقین دارم که انتقام الهی از صهیونیستهای خون آشام نزدیک است و پرچم حق به دست ولایت، بر قله عزت برافراشته خواهد ماند.»

آری ای سردار رشید! امروز ما نیز همانگونه که تو عهد بستی، عهد می بندیم که راه پرافتخار تو و همه ی شهدای انقلاب اسلامی و مقاومت را ادامه خواهیم داد.

خون پاک تو بر زمین نخواهد ماند و انتقام سخت الهی، دامن غاصبان و جنایتکاران را در دریا و خشکی خواهد گرفت. پرچمی که تو و یاران شهیدت بر فراز خلیج همیشه فارس به اهتزاز در آورده اید، هرگز بر زمین نخواهد افتاد.

روحت شاد، یادت جاودان و راهت پررهرو باد.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

عبدالله حاجی صادقی

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی