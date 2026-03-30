  1. استانها
  2. بوشهر
۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۲۸

سیل ۵۰۰ میلیارد تومان به راه‌های شهرستان دشتی خسارت زد

سیل ۵۰۰ میلیارد تومان به راه‌های شهرستان دشتی خسارت زد

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: سیل بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان به راه‌های این شهرستان خسارت وارد کرده و مجموعه راهداری به صورت شبانه‌روزی مشغول ایمن‌سازی و ترمیم نقاط تخریبی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر دوشنبه در بازدید از راه‌های مواصلاتی شهرستان که با حضور مدیرکل راهداری استان بوشهر و رئیس کل بازرسی استان انجام شد، اظهار داشت: بر اساس بررسی‌ها و کارشناسی‌های انجام‌شده توسط دستگاه‌های مربوطه، سیلاب هفته گذشته حدود ۵۰۰ میلیارد تومان به راه‌های شهرستان دشتی خسارت وارد کرده است.

وی با تقدیر از تلاش شبانه‌روزی نیروهای راهداری استان و شهرستان افزود: هم‌اکنون مجموعه راهداری در حال ایمن‌سازی و رفع نقاط تخریبی در مسیرهای آسیب‌دیده است و تلاش‌ها برای بازگشایی کامل و پایدار محورهای مواصلاتی ادامه دارد.

