به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر دوشنبه در بازدید از راه‌های مواصلاتی شهرستان که با حضور مدیرکل راهداری استان بوشهر و رئیس کل بازرسی استان انجام شد، اظهار داشت: بر اساس بررسی‌ها و کارشناسی‌های انجام‌شده توسط دستگاه‌های مربوطه، سیلاب هفته گذشته حدود ۵۰۰ میلیارد تومان به راه‌های شهرستان دشتی خسارت وارد کرده است.

وی با تقدیر از تلاش شبانه‌روزی نیروهای راهداری استان و شهرستان افزود: هم‌اکنون مجموعه راهداری در حال ایمن‌سازی و رفع نقاط تخریبی در مسیرهای آسیب‌دیده است و تلاش‌ها برای بازگشایی کامل و پایدار محورهای مواصلاتی ادامه دارد.