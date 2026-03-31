  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۳۸

وضعیت ترافیک معابر و بزرگراه های پایتخت

مرکز جامع اطلاع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از وضعیت ترافیکی معابر و بزرگراه های شهر تهران در روز سه شنبه  خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز جامع اطلاع رسانی برخط پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ اعلام کرد: وضعیت ترافیک صبحگاهی در مسیر غرب به شرق بزرگراه های شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی، حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری، آبشناسان از سردار جنگل تا بزرگراه اشرفی اصفهانی و بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد عادی و روان است.

همچنین بار ترافیک مسیر شرق به غرب بزرگراه های شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع)، صدر ازبزرگراه شهید صیاد شیرازی تا مدرس، شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان و زین الدین از شمیران نو تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی را نیز عادی و روان اعلام کرد.

مسیر جنوب به شمال بزرگراه های نواب صفوی از ۹دی تا تونل توحید، بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه و بزرگراه شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا پل جلال آل احمد همچنان با ترافیک عادی و روان همراه است.

پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص تردد در معابر خلوت پایتخت توصیه می کند : کماکان عدم توجه به جلو که یکی از مصادیق آن استفاده از تلفن همراه حین رانندگی است رکورددار حوادث رانندگی است ، لطفاً در هنگام رانندگی به سراغ تلفن همراه خود نروید. ضمنا برخی رانندگان ممکن است با دیدن خلوتی برخی از معابر شهر تهران قصد تردد با سرعت غیر مجاز و انجام حرکات نمایشی «لایی کشیدن» داشته باشند که خطرآفربن است ، رانندگان محترم با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، همواره با سرعت مطمئنه در سطح معابر خلوت صبحگاهی تردد کنید تا بتوانید در شرایط خطر با مدیریت وسیله نقلیه از وقوع حوادث تلخ و ناگوار جلوگیری کنید

کد مطلب 6787716

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها