انسداد مسیر شمال به جنوب جاده چالوس و آزادراه تهران_شمال از ساعت ۱۵

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار احمد کرمی اسد رئیس پلیس راه راهور فراجا، اعلام کرد: به دلیل حجم بالای ترافیک در جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال و به منظور مدیریت تردد و تخلیه بار ترافیکی، مسیر شمال به جنوب این دو محور از ساعت ۱۵:۰۰ امروز، دهم فروردین ماه، مسدود خواهد شد.

وی افزود: در همین راستا، تردد کلیه وسایل نقلیه از جنوب به شمال (تهران و کرج به سمت مرزن‌آباد) در جاده چالوس و آزادراه تهران_شمال یک‌طرفه خواهد شد و این محدودیت تا پایان ترافیک ادامه خواهد داشت.

سردار کرمی اسد درباره آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی کشور گفت: در جاده چالوس، ترافیک در مسیر جنوب به شمال حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه و در مسیر شمال به جنوب محدوده مرزن‌آباد سنگین است.

وی ادامه داد : همچنین در جاده هراز، مسیر شمال به جنوب محدوده سه‌راهی چلاو و در جاده فیروزکوه محدوده پل سفید در رفت و برگشت با ترافیک سنگین مواجه هستند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در ادامه افزود: از سوی دیگر، تردد در محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال، آزادراه قزوین–رشت مسیر رفت و برگشت و محور هراز مسیر جنوب به شمال پر حجم اما روان است.

سردار کرمی‌اسد با اشاره به وضعیت جوی محورهای کشور افزود: محور چالوس در ارتفاعات دارای بارش پراکنده برف است و سایر محورهای شمالی بدون مداخلات جوی هستند.

وی خاطرنشان کرد : همچنین بارش برف و باران در برخی محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، زنجان، البرز، کردستان و همدان گزارش شده و برخی محورهای استان‌های آذربایجان غربی، مرکزی، لرستان و کرمانشاه بارش باران دارند.

سردار کرمی اسد تأکید کرد: رانندگان پیش از تردد، نسبت به وضعیت جاده و شرایط جوی اطلاع کسب کرده و با رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی، ایمنی خود و دیگر مسافران را تضمین کنند.