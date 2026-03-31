۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۲۱

تمهیدات ترافیکی مراسم تشییع پیکر مطهر سردار شهید تنگسیری اعلام شد

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ضمن تسلیت و گرامیداشت شهادت سردار شهید تنگسیری و جمعی از فرماندهان جنگ رمضان از اجرای طرح و اعمال محدودیت های ترافیکی در چهارشنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از هماهنگی پلیس با سایر مبادی ذیربط نسبت به تأمین نظم و ایمنی مراسم تشییع پیکر مطهر سردار شهید تنگسیری و جمعی از فرماندهان جنگ رمضان خبر داد.

موسوی پور درخصوص زمان اجرای این طرح اعلام کرد: اجرای محدودیت های تردد از ساعت: ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ به منظور برگزاری مراسم در خیابان‌های: انقلاب، حافظ و بهشت اجرا می شود.

سردار موسوی پور در ادامه افزود: زمان شروع مراسم از ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ است.

موسوی پور محدودیت تردد را از ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ ضلع شمال از خیابان‌های طالقانی و پورسینابه سمت جنوب، ضلع غرب از خیابان‌ آزادی از تقاطع زارع، ضلع شرق از خیابان ولیعصر(عج)، ضلع جنوب از خیابان های لبافی نژاد و نظری به سمت شمال، خیابان کارگر از چهارراه لشگر تا میدان انقلاب و خیابان امام خمینی(ره) از تقاطع کمالی تا میدان حر اعلام کرد.

سردار موسوی پور در ادامه محدودیت توقف را نیز از میدان انقلاب، خیابان انقلاب و کلیه معابر عمود بر خیابان انقلاب حدفاصل میدان انقلاب تقاطع حافظ «با رعایت حداقل ۵۰ متر تا خیابان انقلاب»، خیابان حافظ و وحدت اسلامی از تقاطع انقلاب تا تقاطع ابوسعید و خیابان بهشت «خیابان معراج الشهداء و شیخ فضل الله» اعلام کرد.

موسوی پور به موتور سیکلت سواران توصیه کرد: استفاده از کلاه ایمنی برای سرنشین و ترک نشین موتورسیکلت ضروری است چرا که ضامن سلامتی رانندگان این وسیله نقلیه کم ایمن کلاه ایمنی «کلاه زندگی» است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ به شهروندان تهرانی و مراجعه کنندگان در این مراسم توصیه کرد: تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی بویژه (اتوبوس، تاکسی و مترو) استفاده کنند.

کد مطلب 6788349

