آماده باش پلیس راهور برای موج بازگشت مسافران

به گزارش خبرگزاری مهر،سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا با ارائه گزارشی از وضعیت ترددهای نوروزی، از افزایش سهم استفاده از خودروهای شخصی، آمادگی کامل پلیس راهور برای موج بازگشت مسافران و اجرای تمهیدات ویژه برای مدیریت ترافیک در روزهای پایانی تعطیلات خبر داد.

سردار حسینی در بازدید میدانی از محورهای شرق استان تهران و مازندران، ضمن تقدیر از تلاش‌های ماموران پلیس راه و پلیس راهور، از آمادگی کامل نیروها برای مدیریت ترافیک و تداوم خدمات‌رسانی به مسافران نوروزی خبر داد.

وی در جریان این بازدید با حضور در مسیرهای پرتردد، آخرین آمار ۱۵ روز ابتدایی طرح نوروزی ۱۴۰۵ را تشریح کرد.

بر اساس آمار اعلام شده توسط سردار حسینی، در ۱۵ روز نخست طرح نوروزی تا(۱۰ فروردین)بیش از ۳۳۶ میلیون تردد در جاده‌های کشور ثبت شده است که از این میزان، بیش از ۲۸۴ میلیون مربوط به خودروهای سواری و وانت بوده است.

وی با اشاره به افزایش سهم خودروهای شخصی گفت:سهم خودروهای سواری و وانت در نوروز ۱۴۰۴ حدود ۷۹ درصد بود، اما امسال با افزایش ۵.۵ درصدی به حدود ۸۴.۵ درصد رسیده است؛ این نشان‌دهنده گرایش بیشتر مردم به استفاده از وسایل نقلیه شخصی در سفرهای نوروزی است.پس از خودروهای سواری و وانت، کامیون‌ها با بیش از ۱۰ میلیون تردد و اتوبوس‌ها با بیش از ۱/۸ میلیون تردد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

ثبت ساعت هوشمند اتوبوس‌ها و عملکرد پلیس راه

سردار حسینی با اشاره به اقدامات نوآورانه پلیس راهور گفت: از ابتدای فروردین قابلیت ثبت ساعت هوشمند اتوبوس‌های بین شهری بر روی دست‌افزارهای پلیس فعال شد.

وی همچنین عملکرد پاسگاه‌های پلیس راه در سراسر کشور را از ابتدای فروردین تا دهم فروردین چنین تشریح کرد: ثبت ساعت هوشمند ۳۲ هزار و ۷۲۵ مورد، درج ۹ هزار و ۴۳۹ تذکر و اعمال ممنوعیت ادامه رانندگی برای ۲۱ مورد رانندگان بوده است.

سردار حسینی تاکید کرد: این اقدامات نقش موثری در ارتقای ایمنی سفرهای اتوبوسی و کنترل جریان ترافیک در مسیرهای پرتردد داشته است

پر ترددترین روزها و آغاز موج بازگشت

وی در توضیح روند روزانه ترددها بیان کرد:یکی از پرترددترین روزهای این بازه زمانی، ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ بوده که بیش از ۲۴ میلیون تردد ثبت شده است. همچنین در روز دهم فروردین بیش از ۲۲ میلیون تردد به ثبت رسیده که این نشان‌دهنده آغاز موج بازگشت مسافران است.

توزیع استانی ترددها و انباشت خودرو

سردار حسینی درباره سهم استان‌ها اظهار داشت: تهران با سهم حدود ۱۱ درصد همچنان در صدر ترددها قرار دارد و مازندران، البرز، خراسان رضوی و گیلان در رتبه‌های بعدی هستند. مقایسه با سال گذشته نشان می‌دهد که استان‌های مازندران و گلستان بیشترین رشد سهم تردد را داشته‌اند.

وی افزود: در بخش ورودی و خروجی وسایل نقلیه نیز استان‌های تهران و البرز هر کدام با بیش از ۳ میلیون ورودی و خروجی پیشتاز هستند.

همچنین بررسی وضعیت انباشت خودروها نشان می‌دهد که مسافران همچنان در مقاصد پرتردد حضور دارند و استان‌های مازندران، گیلان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری بیشترین انباشت خودرو را دارند.

سردار حسینی همچنین با اشاره به حضور مستمر تیم‌های عملیاتی و ماموریتی پلیس راهور فراجا گفت:از ابتدای طرح نوروزی، تیم‌های عملیاتی و ماموریتی با هدف خدمت‌رسانی بهتر به مردم و نظارت بر عملکرد، در کنار تیم‌های استانی به ویژه در جاده‌های پرتردد و استان‌ها و شهرهای هدف و مسافرخیز، به طور مداوم و مستمر حضور داشته و در حال انجام وظیفه است.

سردار حسینی درادامه با قدردانی از ماموران پلیس راه مستقر در محورهای مواصلاتی، تلاش‌های شبانه‌روزی آنان در تامین ایمنی سفرهای نوروزی و مدیریت ترافیک را قابل تقدیر دانست و بر آمادگی کامل نیروها برای موج بازگشت مسافران تاکید کرد.

وی همچنین با اشاره به کاهش نسبی مجموع ترددها نسبت به سال گذشته(۱۴۰۴)، دلیل آن را شرایط خاص ایجادشده از نهم اسفند و وضعیت ویژه کشور(جنگی)عنوان کرد و گفت: با وجود این شرایط، مدیریت ترددها به‌خوبی انجام شده و تاکنون هیچ مشکلی در خدمات‌رسانی به مسافران ایجاد نشده است.

رئیس پلیس راهور فراجا در ادامه با اشاره به افزایش حجم تردد در روزهای پایانی تعطیلات، از پیش‌بینی و اجرای تمهیدات ویژه برای روان‌سازی ترافیک و کاهش گره‌های ترافیکی در محورهای پرتردد خبر داد.

وی همچنین با حضور در پایگاه اورژانس شرق تهران، از نزدیک در جریان روند خدمات‌رسانی نیروهای امدادی قرار گرفت و ضمن تقدیر از تلاش‌های کادر اورژانس، نقش آنان را در امدادرسانی سریع و کاهش تلفات جاده‌ای بسیار مهم و اثرگذار دانست.

پیش‌بینی اوج بازگشت مسافران از ۱۳ و ۱۴ فروردین

سردار حسینی در پایان با اشاره به آغاز موج دوم سفرهای نوروزی از ششم فروردین، تصریح کرد:پیش‌بینی می‌شود در روزهای پنجشنبه(۱۳)و جمعه (۱۴)فروردین شاهد اوج بازگشت مسافران باشیم و از هموطنان درخواست می‌کنیم زمان بازگشت خود را مدیریت کنند تا ضمن کاهش ترافیک، سفر ایمن‌تری داشته باشند و به سلامت به مقصد برسند.