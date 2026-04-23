وضعیت ترافیک امروز پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز جامع اطلاع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ اعلام کرد: ترافیک صبحگاهی در مسیر غرب به شرق، بزرگراه های آبشناسان از سردار جنگل تا بزرگراه اشرفی اصفهانی، حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری، لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد و بزرگراه شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی عادی و روان است.

مسیر شرق به غرب بزرگراه های زین الدین از شمیران نو تا شهید صیاد شیرازی، صدر از شهید صیاد شیرازی تا مدرس، شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان و شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع)، ترافیک عادی و روان است.

مسیر جنوب به شمال بزرگراه های نواب صفوی از ۹ دی تا تونل توحید، بسیج بالاتر از سه راه افسریه تا قصر فیروزه، شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا پل جلال آل احمد نیز ترافیک عادی و روان است.

پلیس راهور تهران بزرگ توصیه می کند: رانندگان محترم لطفا مراقب سرعت و سبقت های غیر مجاز در هنگام رانندگی باشید چرا که انجام حرکات غیر مجاز و خطرناک در معابر خلوت، حوادث تلخ رانندگی را به همراه خواهد داشت که متاسفانه منجر به خطر انداختن جان خود و ‌دیگر همشهریان عزیز خواهد شد.

با توجه به خلوتی معابر پایتخت، رانندگی با سرعت مطمئنه همراه با دقت و تمرکز بهترین گزینه برای تردد در سطح شهر می‌باشد ؛ سرعت های بالا در هنگام رانندگی، متاسفانه مسبب حادثه ای تلخ و ناگوار است .

شما می‌توانید؛ برای کسب اطلاعات بیشتر، پیرامون اخبار مرتبط با پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، در حوزه تصادفات، حوادث، تخلفات، طرح های ترافیکی و اخبار تکمیلی روزانه به سامانه http://tehran.rahvar۱۲۰.ir مراجعه نمایید.