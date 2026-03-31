حضور مردم در صحنه محاسبات دشمنان ایران را برهم زده است

حاجی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر حضور مردم در صحنه را عاملی تعیین‌کننده در ناکامی دشمنان ایران دانست و تأکید کرد: این حضور، محاسبات آنان را با شکست مواجه کرده است.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی ایران اظهار کرد: سرزمین کهن ایران در طول تاریخ بارها مورد هجوم مهاجمان قرار گرفته است، اما همواره با استقامت و پایداری ملت خود توانسته جایگاه برجسته‌اش را در منطقه حفظ کند.

کریمی با بیان اینکه دشمنان ایران همواره در پی ایجاد اختلاف و تضعیف انسجام ملی هستند، افزود: ملت ایران نشان داده است که با وجود مشکلات داخلی، هنگامی که پای منافع و تمامیت کشور در میان باشد، اختلافات را کنار گذاشته و برای دفاع از میهن متحد می‌شود.

وی با اشاره به تلاش‌های دشمنان برای تضعیف روحیه ملی گفت: حضور مردم در میدان و خیابان نشان‌دهنده هوشیاری جامعه است و این حضور، امید دشمنان برای ایجاد تفرقه و سوءاستفاده از شرایط را ناکام می‌گذارد.

این استاد دانشگاه همچنین تأکید کرد: همدلی و همراهی مردم، پشتوانه‌ای مهم برای نیروهایی است که در مسیر دفاع از کشور فعالیت می‌کنند و استمرار این همبستگی می‌تواند زمینه‌ساز عبور از چالش‌ها و رسیدن به پیروزی باشد.

وی در پایان بر ضرورت حفظ وحدت و صبر و بردباری در شرایط کنونی تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که با تداوم همدلی ملی، آینده‌ای روشن برای کشور رقم بخورد.