ضرورت حمایت روانی از مادران باردار در شرایط بحرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا غفارزاده رزاقی، مدیر گروه سلامت روانی اجتماعی معاونت بهداشت گفت: در کنار تکنیک‌های بهبود فردی، حضور اطرافیان و همراهی گروه‌های حمایتی نقش بسیار مهمی در کاهش استرس و افزایش تاب آوری زنان باردار در شرایط بحرانی و جنگی دارد.

وی، بارداری را یکی از مراحل حساس و پیچیده‌ زندگی زنان برشمرد که به صورت ذاتی نیازمند دریافت خدمات مراقبتی جسمی و روانی است و خاطرنشان کرد: وقتی مادر باردار با بحران مواجه می‌شود ممکن است شدت استرس و اضطراب بیش از حدی را تجربه کند.

مدیر گروه سلامت روانی اجتماعی معاونت بهداشت با تاکید بر نقش مهم مدیریت استرس در شرایط بحران گفت: با توجه به این که استرس و اضطراب شدید و طولانی، تاثیرات جسمی و روانی شدید و طولانی مدت برسلامت مادر باردار و جنین دارد مدیریت این شرایط بسیار مهم است.

وی، افزایش فشار خون، سردرد، بی‌خوابی، خطر زایمان زودرس، اضطراب مداوم و بیش از حد، نوسان خلق و تغییرات سریع در حالت روحی، حملات پانیک و ترس‌های ناگهانی را از جمله تاثیرات جسمی و روحی برشمرد که می‌تواند به دنبال اضطراب شدید در مادر باردار ایجاد شود.

غفارزاده رزاقی، از اعضای خانواده و همسر مادر باردار به عنوان مهم ترین منبع حمایت عاطفی برای مادر باردار نام برد و تاکید کرد: حضور فعال همسر در کنار زن باردار و مشارکت فعال در مراقبت‌ها در وی حس امنیت و آرامش را فراهم می آورد.



به گفته وی، توجه، درک و همدلی اعضای خانواده ، کمک فراوانی به کاهش اضطراب و استرس مادر خواهد کرد.

علائم هشدار دهنده استرس شدید

مدیر گروه سلامت روانی و اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بر شناسایی به موقع علایم استرس شدید در زنان باردار به ویژه در شرایط بحران تاکید کرد.

این روانشناس بالینی، شناسایی به موقع استرس شدید را در پیشگیری از بروز پیامدهای منفی جسمی و روانی در مادر باردار موثر برشمرد زیرا شرایط را برای دریافت مداخلات به موقع و مناسب فراهم می کند

وی، تکنیک تنفس عمیق و آرام سازی عضلانی، ذهن آگاهی و مدیتیشن و تمرینات سبک بدنی را از اصول مدیریت استرس مادران باردار عنوان کرد.



به گفته این روانشناس بالینی، این تکنیک‌ها بسیار ساده و قابل اجرا در هر زمان و مکان است.

وی یادآور شد: تنفس عمیق به مادران باردار کمک می‌کند تا ضربان قلب و فشارخون خود را کنترل کنند و با آرام سازی عضلات ، تنش‌های جسمی وی را می کاهد.

غفارزاده رزاقی، ذهن آگاهی و مدیتیشن را از روش های علمی تایید شده برای کاهش استرس و افزایش آرامش ذهنی عنوان کرد.



به گفته وی، با تمرین ذهن آگاهی، مادران باردار می آموزند که در لحظه حاضر باشند و نگرانی‌های آینده را کمتر در ذهن خود نگه دارند که این باعث ایجاد آرامش و کاهش اضطراب می شود.

این روانشناس بالینی تاکید کرد: فعالیت‌های سبک بدنی و منظم نقش مهمی در مدیریت استرس دارند. فعالیت‌هایی مانند پیاده‌روی آرام، یوگای مخصوص بارداری و مدیتیشن سبک باعث ترشح هورمون‌های شادی‌آور و کاهش هورمون‌های استرس می‌شوند.

غفارزاده یادآور شد: تغذیه سالم و متعادل می‌تواند باعث کاهش اثرات استرس در مادر باردار شود بنابراین مادران باردار می‌توانند با کارشناسان تغذیه در این زمینه مشورت کنند.

وی تاکید کرد: در صورت عدم مدیریت و کنترل علائم هشدار دهنده در مادر باردار با راهکارهای ذکر شده، باید توجه داشته باشیم که مادر باردار نیاز به مراقبت‌های فوری روانشناختی دارد تا از بروز مشکلات جدی جلوگیری شود. برای این منظور می تواند به کارشناسان سلامت روان در مراکز خدمات جامع سلامت دانشگاه مراجعه کنند.