به گزارش خبرنگار مهر، کمیته راهبری برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع با برگزاری جلسات روزانه، روند پیشرفت اقدامات دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی را پایش کرده و ضمن جمع‌بندی چالش‌ها و موانع اجرایی، راهکارهای عملیاتی لازم را تدوین و ابلاغ می‌کند. این کمیته با بهره‌گیری از بسترهای هوشمند فناوری اطلاعات، نظام رصد و پایش برخط برنامه را فعال کرده و در کنار آن، بازدیدهای میدانی هدفمند با حضور نمایندگان ذی‌نفعان را نیز برنامه‌ریزی کرده است.

برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع را باید پرچالش ترین برنامه حوزه سلامت کشور تلقی کرد که روند اجرایی آن در سال‌های گذشته با ابهامات زیادی به ویژه در شهرها همراه بوده است. در عین حال، وزارت بهداشت دولت چهاردهم، تصمیم گرفت این برنامه را حداقل در ۶۴ شهر کشور اجرایی کند. از همین رو، در سال گذشته جلسات و نشست های زیادی در همین رابطه برگزار شد تا مشکلات و چالش‌های آن در مسیر اجرا، شناسایی و رفع و رجوع شود.

سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: بررسی وضعیت ۶۴ شهرستانی که در قانون سال ۱۴۰۵ برای اجرای برنامه پزشکی خانواده پیش‌بینی شده‌اند، به‌ صورت ویژه در دستور کار قرار داشته و روند اجرای این برنامه در این مناطق نیز از نزدیک ارزیابی شده است.

محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، بر اهمیت طرح پزشکی خانواده و نظام ارجاع به عنوان راهکاری برای ارتقای سطح سلامت جامعه و بر شناسایی مشکلات و چالش‌های موجود و یافتن راهکارهای مناسب برای اجرای موفقیت‌آمیز این طرح تاکید کرد.

وی گفته است که تصمیم ما، اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشکی خانواده است و هر چقدر بودجه محقق شود، ما سفره خود را به همان اندازه پهن می‌کنیم.

وزیر بهداشت با بیان اینکه اجرای برنامه پزشکی خانواده به فرهنگ‌سازی نیاز دارد، افزود: مردم باید بدانند که از چه مسیری به یک پزشک متخصص یا فوق‌تخصص مراجعه کنند. مسیر کنونی، یک مسیر درست نیست؛ چرا که برخی برای یک بیماری ساده به پزشک متخصص و یا فوق‌تخصص مراجعه می‌کنند. همچنین اگر در تجویز آزمایش‌ها و تصویربرداری‌ها به مطالب علمی توجه نشود با اقتصاد سلامت سازگار نیست.

ظفرقندی گفت: وزارت بهداشت موضوع اجرای نظام ارجاع را با همکاری پزشکان عمومی پیگیری می‌کند تا پزشکی خانواده و فرهنگ‌سازی برای آن شکل گیرد.

در همین راستا، طاهر موهبتی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، بر تقویت زیرساخت‌ها، انسجام مدیریتی، هماهنگی صف و ستاد و توسعه نظام اطلاعات یکپارچه در مسیر اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در کشور تأکید کرد.

به نظر می‌رسد وزارت بهداشت تلاش می‌کند در همین روزهای ابتدایی سال جدید، شرایط را برای اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در شهرهای از پیش تعیین شده فراهم کند. زیرا، هیچ برنامه دیگری را نمی توان برای کنترل اقتصاد سلامت و ارتقای سلامت مردم؛ جایگزین برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع کرد.