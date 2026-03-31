پویا شهبازی فعال سرود و هنرهای نمایشی شهید شد

امیرحسین شفیعی مدیر مرکز هنرهای نمایشی سوره حوزه هنری با تأیید خبر شهادت پویا شهبازی، به خبرنگار مهر گفت: پویا شهبازی در عرصه‌های سرود و هنرهای نمایشی فعال بود. بهرام شهبازی پدر او هم از پیشکسوتان تئاتر استان البرز است. بیشترین تمرکز این عزیزان تولید و فعالیت در عرصه تئاتر دفاع مقدس بود و در یادواره‌ها و کنگره‌ها اجراهای موفقی داشتند.

وی ادامه داد: این پدر و پسر در ایام جنگ رمضان هم که مرکز هنرهای نمایشی سوره اجراهای تئاتر در مناطق مختلف را شروع کرد از اولین افرادی بودند که به ما لبیک گفتند. اولین اجرایی هم که در این ایام داشتند در دانشگاه صنعتی شریف بود.

شفیعی یادآور شد: پویا در بسیج هم فعالیت می‌کرد و آخرین اجرای او نیز ساعت ۲۱ روز یکشنبه ۹ فروردین بود. پس از آن و در ساعات پایانی شب گذشته در ایست بازرسی در منطقه کرج به شهادت رسید.

مدیر مرکز هنرهای نمایشی سوره در پایان تأکید کرد: پویا متولد ۱۳۷۹ بود و حدود ۳ ماه هم بود که ازدواج کرده و متأهل شده بود.