به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید حسین میرطالبی عصر پنجشنبه در مراسم چهلمین سالگرد شهادت شهید ابوالحسن کریمی در لاهیجان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار داشت: هر کس در راه خدا جهاد کند، خداوند راه را به او نشان میدهد. مردم انقلابی و نیروهای نظامی باید نشان دهند که انتقام جنایات دشمن را با حضور، آگاهی و ایستادگی خود خواهند گرفت.
وی با اشاره به ویژگیهای اخلاقی و معنوی شهید ابوالحسن کریمی، خاطرنشان کرد: این شهید والامقام از کودکی انسی عمیق با قرآن و نهجالبلاغه داشت و همین نور الهی سبب شد تا در برابر باطل، طغیان و ظلم سکوت نکند.
مشاور فرهنگی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شهدا را برگزیدگان مسیر حقیقت و اخلاص دانست و افزود: انسانهایی که هواپرست و طالب شهرت، مقام و قدرت هستند، به داشتههای خود مینازند؛ اما شهید کریمی از جنس ایثار بود.
حجتالاسلام میرطالبی، تکرار تاریخ را تجربه زیسته انسان بر اساس حرکت متعالی الهی و تربیت معنوی پیامبران توصیف کرد و گفت: سنت و سیره پیامبر اسلام (ص) بر دوش مردم مؤمن و آگاه است.
وی در ادامه با اشاره به اهداف دشمن در منطقه، تصریح کرد: دشمن به دنبال تجزیه ایران و دیگر کشورهای منطقه است؛ اما مردم ایران با حضور در خیابانها و هوشیاری خود، تلاشهای دشمن برای بیثباتی را خنثی میکنند.
مشاور فرهنگی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در تجلیل از مقام شهدا، یادآور شد: شهید ابوالحسن کریمی، گیلان را همچون دیگر شهدا بیمه کرد و شهدایی همچون شهید پارسی نیز برای اعتلای انقلاب زحمات فراوانی کشیدند. این بزرگواران با پشتوانه خون شهدای گذشته، درخت تنومند انقلاب را مقاوم و استوار نگاه داشته و با نسل امروز پیوند میخورند و خون تازه در رگهای انقلاب تزریق میکنند.
گفتنی است، شهید ابوالحسن کریمی (معروف به کریمی دره دشتی) سال ۱۳۲۷ در شهرستان لاهیجان متولد شد. وی در دهه ۶۰ به مدت بیش از سه سال دادستان کل انقلاب اسلامی گیلان و فرماندار لاهیجان بود و سرانجام در غروب ۱۳ فروردین ۱۳۶۵ به دست منافقان به شهادت رسید. سید علی خامنهای، رئیسجمهور وقت، در پیامی ترور او را تسلیت گفت.
نظر شما