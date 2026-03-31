تشریح خدمات مشاوره تلفنی روانشناختی برای هموطنان 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، احمدرضا ریحانی یساولی،مدیرکل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت بهداشت گفت: سامانه ۱۹۰ که پیش از این به عنوان کانال ارتباطی و نظارتی دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد فعالیت داشت، اکنون با راهاندازی «خط ۹» وارد مرحله جدیدی از ارائه خدمات به هموطنان شده است.
وی افزود: با راهاندازی این بخش جدید، دامنه کارکرد سامانه ۱۹۰ که پیش از این عمدتاً به دریافت شکایات، گزارشها و تقدیرهای مردمی از حوزه سلامت محدود بود، بهطور قابل توجهی گسترش یافته و خدمات مشاوره سلامت روان نیز به آن افزوده شده است.
بر اساس اعلام دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت بهداشت، «خط ۹» سامانه ۱۹۰ از تاریخ ۱۰ فروردین ۱۴۰۵ فعال شده و شهروندان در سراسر کشور میتوانند با شمارهگیری ۱۹۰ و انتخاب گزینه ۹، از خدمات مشاوره سلامت روان بهرهمند شوند.
بر اساس این گزارش، خدمات رایگان روانشناختی در سامانه تلفنی ۱۹۰ با پیگیریهای دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت وزارت بهداشت با مشارکت حدود ۷۰۰ نفر از روانشناسان شاغل در شبکه های بهداشتی درمانی و معاونت بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، به هموطنان ارائه می شود.
