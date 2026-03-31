۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۵۱

تشریح خدمات مشاوره تلفنی روانشناختی برای هموطنان 

تشریح خدمات مشاوره تلفنی روانشناختی برای هموطنان 

مدیرکل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت بهداشت، در خصوص راه‌اندازی مشاوره تلفنی برای ارائه خدمات سلامت روان به هموطنان، توضیحاتی داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، احمدرضا ریحانی یساولی،مدیرکل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت بهداشت گفت: سامانه ۱۹۰ که پیش از این به عنوان کانال ارتباطی و نظارتی دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد فعالیت داشت، اکنون با راه‌اندازی «خط ۹» وارد مرحله جدیدی از ارائه خدمات به هموطنان شده است.

وی افزود: با راه‌اندازی این بخش جدید، دامنه کارکرد سامانه ۱۹۰ که پیش از این عمدتاً به دریافت شکایات، گزارش‌ها و تقدیرهای مردمی از حوزه سلامت محدود بود، به‌طور قابل توجهی گسترش یافته و خدمات مشاوره سلامت روان نیز به آن افزوده شده است.

بر اساس اعلام دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت بهداشت، «خط ۹» سامانه ۱۹۰ از تاریخ ۱۰ فروردین ۱۴۰۵ فعال شده و شهروندان در سراسر کشور می‌توانند با شماره‌گیری ۱۹۰ و انتخاب گزینه ۹، از خدمات مشاوره سلامت روان بهره‌مند شوند.

بر اساس این گزارش، خدمات رایگان روانشناختی در سامانه تلفنی ۱۹۰ با پیگیری‌های دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت وزارت بهداشت با مشارکت حدود ۷۰۰ نفر از روانشناسان شاغل در شبکه های بهداشتی درمانی و معاونت بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، به هموطنان ارائه می شود.

