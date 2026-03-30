ثبت ۳۸۵ تماس با اورژانس اجتماعی کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رسولی ظهر دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: همزمان با ایام نوروز ۱۴۰۵ و شرایط خاص حاکم، خدمات اورژانس اجتماعی استان کردستان بدون حتی یک روز وقفه و به‌صورت شبانه‌روزی به شهروندان ارائه شد.

وی با اشاره به افزایش نیازهای روانی و اجتماعی در این بازه زمانی افزود: در روزهایی که مردم با فشارهای روحی بیشتری مواجه بودند، ارائه خدمات تخصصی و حمایتی بهزیستی با جدیت بیشتری دنبال شد.

مدیرکل بهزیستی استان کردستان با اشاره به عملکرد خط ۱۲۳ اورژانس اجتماعی بیان کرد: در این مدت ۳۸۵ تماس مردمی در مرکز پاسخگویی ثبت و به آن‌ها رسیدگی شد که بخش قابل توجهی از نیازهای فوری شهروندان را پوشش داد.

وی ادامه داد: در مجموع ۲۵ مورد مداخله میدانی و ۱۸۰ مداخله تلفنی توسط کارشناسان انجام شده و همچنین ۷۸ مورد مشاوره تخصصی در حوزه مدیریت اضطراب ناشی از شرایط موجود ارائه شده است.

رسولی با تأکید بر نقش تیم‌های تخصصی در مدیریت شرایط بحرانی گفت: تیم‌های سیار اورژانس اجتماعی به‌صورت مستمر در مناطق مختلف به‌ویژه نقاط آسیب‌پذیر حضور داشته و ضمن رصد وضعیت، اقدامات پیشگیرانه لازم را انجام دادند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: خدمات اورژانس اجتماعی بهزیستی با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی و حمایت از اقشار در معرض آسیب، به‌صورت مستمر ادامه دارد.