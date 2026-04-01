اطلاعیه مهم وزارت بهداشت درباره مشاوره تلفنی سلامت روان

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه وزارت بهداشت آمده است: با توجه به ارسال پیامک سراسری و افزایش چشمگیر تماس‌ها، در حال حاضر حجم تماس‌های ورودی بسیار بالا بوده و این موضوع منجر به اشغال بودن خطوط و بروز اختلال در پاسخگویی به برخی تماس‌ها شده است.

بدین‌وسیله از هموطنان گرامی که موفق به برقراری تماس نشده‌اند، صمیمانه پوزش می‌طلبیم.

بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود طی ۲۴ ساعت آینده از میزان ازدحام تماس‌ها کاسته شود. لذا از هم‌وطنان درخواست می‌شود در صورتی که مشکل آنها فوریت ندارد، تماس خود را به ساعات یا روزهای آتی موکول نمایند تا امکان ارائه خدمات به افراد دارای شرایط اضطراری فراهم شود.

در حال حاضر حدود ۷۰۰ نفر از کارشناسان سلامت روان در این سامانه مشغول پاسخگویی هستند و تلاش‌ها برای افزایش ظرفیت پاسخگویی از طریق به‌کارگیری نیروهای متخصص بیشتر در حال انجام است.

همچنین از تمامی کارشناسان و متخصصان حوزه سلامت روان در سراسر کشور که تمایل به همکاری داوطلبانه در این طرح ملی دارند، دعوت به عمل می‌آید تا با پیوستن به این مجموعه، ما را در ارائه خدمات گسترده‌تر و پاسخگویی مناسب‌تر به هموطنان یاری نمایند.

نحوه همکاری کارشناسان سلامت روان متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.