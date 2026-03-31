۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۴۶

عامل انتشار فیلم حمله به یک کارخانه تولیدی در رباط‌کریم دستگیر شد

رباط‌کریم- دادستان رباط‌کریم از شناسایی و بازداشت عامل اصلی انتشار فیلم حمله به یک کارخانه تولیدی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد یوسف‌وند، پیش از ظهر سه‌شنبه،در جمع خبرنگاران، از شناسایی و بازداشت عامل اصلی انتشار فیلم حمله به یک کارخانه تولیدی در رباط کریم خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب رباط‌کریم، در ادامه اظهار کرد: فردی که فیلم حمله به کارخانه صباباطری را در شبکه‌های معاند منتشر و نسبت به این اقدام ابراز خوشحالی کرده بود، شناسایی و بازداشت شد.

وی با تأکید بر اینکه انتشار هرگونه تصویر و فیلمی که پازل دشمن برای ایجاد ارعاب در کشور و کسب اطلاعات را تکمیل کند، مصداق جرم و تخلف محسوب می‌شود، افزود: با منتشرکنندگان چنین محتوایی به طور قاطع و مطابق قانون برخورد خواهد شد.

کد مطلب 6787827

    • عادل IR ۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      0 0
      پاسخ
      اعدام..خیانت به وطن...اعدام...

