۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۱۹

دادستان: ۴ عامل نفاق در رباط‌کریم بازداشت شدند

رباط کریم- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رباط‌کریم از دستگیری چهار نفر از عوامل وابسته به گروهک نفاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد یوسف‌وند، از دستگیری چهار نفر از عوامل وابسته به گروهک نفاق در رباط کریم خبر داد و به خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای که ناخواسته در مسیر اهداف دشمن حرکت می‌کنند، هشدار قاطع داد.

وی با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی رصد دقیق و اقدام به‌موقع نیروهای امنیتی، تاکنون چهار نفر از عناصر وابسته به گروهک‌های معاند که با اقدامات مختلف از جمله تصویربرداری از اماکن حساس و مهم رباط کریم، قصد اخلال در نظم و امنیت عمومی را داشتند، شناسایی و دستگیر شدند.

دادستان رباط‌کریم افزود: این افراد پس از تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی، روانه زندان شدند و تحقیقات برای شناسایی سایر حلقه‌های احتمالی این شبکه ادامه دارد.

یوسف‌وند با اشاره به سوءاستفاده رسانه‌های معاند از محتوای تولیدی برخی خبرنگاران داخلی، تصریح کرد: متأسفانه مشاهده شده است که تصاویر و فیلم‌های تهیه‌شده توسط برخی از خبرنگاران، بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای، عیناً در کانال‌ها و رسانه‌های ضدانقلاب، به‌عنوان سندی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

وی در ادامه خطاب به افرادی که خواسته یا ناخواسته در زمین دشمن بازی می‌کنند، گفت: به این افراد اکیداً هشدار می‌دهیم که سریع‌ترین و شدیدترین برخورد قانونی در انتظار آن‌ها خواهد بود. هیچ‌کس حق ندارد به بهانه‌های واهی، امنیت مردم و نظام را به خطر بیندازد.

دادستان رباط‌کریم در پایان از دستگیری قریب‌الوقوع چند تن از فعالین فضای مجازی متخلف در سطح شهرستان خبر داد و خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با جدیت کامل و بدون اغماض با هرگونه اقدام که منجر به سوءاستفاده دشمنان قسم‌خورده انقلاب و ایران شود، برخورد خواهد کرد.

