به گزارش خبرنگار مهر، محمد یوسف‌وند، از دستگیری چهار نفر از عوامل وابسته به گروهک نفاق در رباط کریم خبر داد و به خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای که ناخواسته در مسیر اهداف دشمن حرکت می‌کنند، هشدار قاطع داد.

وی با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی رصد دقیق و اقدام به‌موقع نیروهای امنیتی، تاکنون چهار نفر از عناصر وابسته به گروهک‌های معاند که با اقدامات مختلف از جمله تصویربرداری از اماکن حساس و مهم رباط کریم، قصد اخلال در نظم و امنیت عمومی را داشتند، شناسایی و دستگیر شدند.

دادستان رباط‌کریم افزود: این افراد پس از تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی، روانه زندان شدند و تحقیقات برای شناسایی سایر حلقه‌های احتمالی این شبکه ادامه دارد.

یوسف‌وند با اشاره به سوءاستفاده رسانه‌های معاند از محتوای تولیدی برخی خبرنگاران داخلی، تصریح کرد: متأسفانه مشاهده شده است که تصاویر و فیلم‌های تهیه‌شده توسط برخی از خبرنگاران، بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای، عیناً در کانال‌ها و رسانه‌های ضدانقلاب، به‌عنوان سندی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

وی در ادامه خطاب به افرادی که خواسته یا ناخواسته در زمین دشمن بازی می‌کنند، گفت: به این افراد اکیداً هشدار می‌دهیم که سریع‌ترین و شدیدترین برخورد قانونی در انتظار آن‌ها خواهد بود. هیچ‌کس حق ندارد به بهانه‌های واهی، امنیت مردم و نظام را به خطر بیندازد.

دادستان رباط‌کریم در پایان از دستگیری قریب‌الوقوع چند تن از فعالین فضای مجازی متخلف در سطح شهرستان خبر داد و خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با جدیت کامل و بدون اغماض با هرگونه اقدام که منجر به سوءاستفاده دشمنان قسم‌خورده انقلاب و ایران شود، برخورد خواهد کرد.