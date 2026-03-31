۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۵۲

۳ فروند پهپاد «MQ۹» در کمتر از ۱۰ ساعت در اصفهان منهدم شد

اصفهان - پدافند ارتش و هوافضای سپاه دیشب سه فروند پهپاد «MQ۹» را در آسمان اصفهان منهدم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر،روابط‌عمومی ارتش اعلام کرد: بامداد امروز، یک فروند پهپاد «MQ۹» دشمن متجاوز آمریکایی- صهیونی با رهگیری و شلیک موفق سامانه نیروی پدافند هوایی ارتش، در منطقه عمومی اصفهان، مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.

همچنین روابط‌عمومی سپاه صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان دیشب اعلام کرد: ۲ فروند پهپاد پیشرفته ام کیو ۹ (MQ۹) آمریکایی توسط پدافند نیروی هوافضا سپاه تحت سامانه یکپارچه پدافندی کشور در آسمان اصفهان مورد رهگیری و منهدم شد با احتساب این پهپاد، تعداد پهپادهای منهدم شده توسط شبکه یکپارچه قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور به ۱۴۸ فروند رسید.

