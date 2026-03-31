۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸

روسیه: آژانس به دلیل تهدید آمریکا، حملات ۲۰۲۵ به ایران را محکوم نکرد

نماینده دائم روسیه در نهادهای بین‌ المللی مستقر در وین فاش کرد: آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی حملات ژوئن ۲۰۲۵ به ایران را محکوم نکرد، زیرا آمریکا دبیرخانه و کشورهای عضو آژانس را ترسانده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل اولیانوف»، نماینده دائم روسیه در نهادهای بین‌ المللی مستقر در وین امروز سه شنبه در مصاحبه با خبرگزاری ریانووستی در سخنانی اعلام کرد: آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی حملات ژوئن ۲۰۲۵ به ایران را محکوم نکرد، زیرا آمریکا دبیرخانه و کشورهای عضو آژانس را ترسانده بود.

نماینده دائم روسیه در نهادهای بین‌ المللی مستقر در وین در این مصاحبه ادامه داد:تصاویر ماهواره‌ ای در حال حاضر تنها ابزار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ارزیابی وضعیت ایران است.

«میخائیل اولیانوف»، سپس اضافه کرد: وضعیت پیرامون ایران (تجاوز غیرقانونی آمریکایی- صهیونیستی به تهران) نشان می‌دهد که قانون جنگل قوی‌ تر از قوانین بین‌ المللی است.

وس سپس در خصوص کی یف اضافه کرد: احتمال اقدامات تحریک آمیز اوکراین در نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل منتفی نیست.

