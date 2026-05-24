به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل اولیانوف»، نماینده دائم روسیه در نهادهای بین المللی مستقر در وین امروز یکشنبه در واکنشی کنایهآمیز به مواضع دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: درخواست برچیدن برنامه هستهای مغایر با پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) است.
نماینده دائم روسیه در نهادهای بین المللی مستقر در وین سپس اضافه کرد: در مورد غنیسازی نیز همینطور است. هیچ اشکالی در برنامههای هسته ای کشورهای غیرهسته ای وجود ندارد؛ اگر بُعد نظامی نداشته باشند و تحت کنترل آژانس بینالمللی انرژی اتمی انجام شوند.
این در حالیست که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی که تنها دارنده سلاح هسته ای در غرب آسیا است، پیشتر ادعا کرد که با دونالد ترامپ به توافق رسیده است که آنچه وی مدعی «تهدید هستهای ایران» خواند، باید از بین برود!
