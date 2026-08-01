امام جمعه گیلانغرب: مرز سومار برای تردد زائران اربعین آماده است

حجتالاسلام محمدعلی ساداتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خداوند متعال را شاکریم که با تلاش مسئولان استانی و شهرستان گیلانغرب، امسال برای نخستین بار شاهد تردد زائران اربعین حسینی از مرز سومار به سمت عتبات عالیات، کربلای معلی و نجف اشرف هستیم.
وی افزود: با هماهنگیها و برنامهریزیهای انجام شده، شرایط مناسبی برای تردد زائران از این مرز فراهم شده و امکانات لازم برای انتقال آنان از محل استقرار تا نقطه صفر مرزی نیز پیشبینی شده است.
امام جمعه گیلانغرب از مردم استان کرمانشاه و دیگر نقاط کشور، به ویژه اهالی شهرستان گیلانغرب، دعوت کرد برای سفر اربعین از مرز سومار استفاده کنند و گفت: زائران تنها کافی است برای انجام هماهنگیهای لازم مراجعه کنند تا روند اعزام آنان از طریق اتوبوسها و ناوگان حملونقل عمومی به نقطه صفر مرزی انجام شود.
ساداتی با اشاره به ساعات فعالیت مرز سومار خاطرنشان کرد: این مرز همه روزه از ساعت ۷ صبح تا ۷ عصر آماده پذیرش زائران است و امیدواریم با استقبال مردم، سومار به یکی از مسیرهای مناسب و روان تردد زائران اربعین تبدیل شود.
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