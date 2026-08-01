وضعیت هوای ۵ روز آینده کشور؛ هشدار رگبارهای تابستانی در ۷ استان

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: بر اساس پیش‌یابی‌های هواشناسی، طی پنج روز آینده در شرق گیلان، مازندران، گلستان و ارتفاعات البرز مرکزی، افزایش ابر، رگبارهای پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در بازه زمانی ذکر شده، در نوار شرقی کشور، مناطق مرکزی و دامنه‌های جنوبی البرز نیز افزایش سرعت وزش باد و در برخی ساعات وقوع گرد و خاک مورد انتظار است.

ضیائیان بیان کرد: روز دوشنبه (۱۲ مرداد) علاوه بر این مناطق، در ارتفاعات شمال آذربایجان، ارتفاعات خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی نیز افزایش ابر، رگبار باران و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: آسمان تهران امروز (۱۰ مرداد) صاف خواهد بود و از ساعات بعدازظهر وزش باد آغاز می‌شود. همچنین در ساعات شب افزایش سرعت وزش باد و احتمال وقوع گرد و خاک دور از انتظار نیست. حداکثر و حداقل دمای پایتخت نیز به ترتیب ۳۶ و ۲۳ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به وضعیت جوی استان تهران در روزهای آینده گفت: طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی یادآور شد: تا فردا (یکشنبه، ۱۱ مرداد) در برخی ساعات به‌ویژه در مناطق جنوبی و ارتفاعات استان تهران، افزایش وزش باد و گاهی وزش باد شدید رخ خواهد داد و در مناطق جنوبی استان نیز این شرایط گاهی با گرد و خاک همراه خواهد بود.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: همچنین طی پنج روز آینده، به‌ویژه روز دوشنبه (۱۲ مرداد)، در ارتفاعات و به‌خصوص مناطق بالادست، بارش‌های پراکنده و احتمال وقوع رگبار و رعد و برق دور از انتظار نخواهد بود.