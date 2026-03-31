۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۴۲

تشییع ۱۳ شهید جنگ رمضان در شهرری با حضور گسترده مردم

ری- آیین تشییع پیکر ۱۳ شهید جنگ رمضان که در حمله رژیم صهیونیستی آمریکایی در محله ۱۳ آبان به شهادت رسیدند، با حضور گسترده و پرشور مردم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر مطهر ۱۳ تن از شهدای جنگ رمضان که در پی حمله رژیم صهیونیستی آمریکایی در محله ۱۳ آبان شهرری به شهادت رسیدند، با حضور گسترده مردم شهیدپرور برگزار شد.

در این مراسم، اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا و مسئولان محلی با حضور پرشور خود، بار دیگر انزجار خود را از اقدامات جنایتکارانه دشمنان اعلام کردند.

پیکر این شهدای والامقام پس از اقامه نماز میت به امامت حجت‌الاسلام علی قاضی عسگر،در بهشت زهرا به خاک سپرده شد.

شرکت‌کنندگان در این آیین با سردادن شعارهایی، بر ادامه راه شهدا و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کردند.

    • IR ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      برخورد قاطع وبازدارنده میخواهیم .از قصد دارن مردم بی دفاع هدف قرارمیدن

