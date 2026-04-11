به گزارش خبرنگار مهر، مراسم یادبود شهدای محله چقاگلان به‌عنوان نخستین مقتل‌الشهدای کرمانشاه در منطقه آسیب‌دیده جنگ رمضان برگزار می‌شود.

این مراسم در محله چقاگلان و در محل قدمگاه شهدا برگزار خواهد شد و از عموم مردم برای حضور در این آیین دعوت شده است.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، زمان برگزاری این مراسم روز یکشنبه ۲۳ فروردین‌ماه سال ۱۴۰۵ خواهد بود.

همچنین این آیین از ساعت ۱۶:۳۰ آغاز می‌شود و شرکت‌کنندگان می‌توانند در این زمان در محل برگزاری حضور پیدا کنند.

از حاضران خواسته شده است به‌منظور ادای احترام به شهدای گرانقدر، پرچم به همراه داشته باشند و در این مراسم معنوی مشارکت کنند.