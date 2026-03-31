امام جمعه بوشهر: هر تجاوزی به جزیره خارگ با قدرت دفع خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح دوشنبه با حضور در جزیره مقاوم خارگ با جمعی از مردم و کارکنان وزارت نفت و نیروهای نظامی مستقر در جزیره خارگ و مسئولین محلی دیدار و گفتگو کرد.



عضو مجلس خبرگان رهبری ضمن قدردانی و تشکر از تلاش و مجاهدت آنان از نزدیک در جریان امور مربوطه قرار گرفته و گفت: امروز خداوند توفیق داد که در جزیره بسیار مهم و راهبردی و مقاوم خارگ، در روز یازدهم فروردین ۱۴۰۵ حضور پیدا کنم و از مردم عزیز و انقلابی خارگ، همچنین نیروهای مسلح مستقر و تلاشگران حوزه نفت، قدردانی نمایم و از نزدیک شاهد این تلاش‌های حماسی و انقلابی این عزیزان باشم.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر افزود: الحمدلله خارگ با حضور مردم، یک جزیره مردمی است و با نیروهای مسلح، یک جزیره مقاوم و مقتدر؛ و با حضور تلاشگران نفت، یک جزیره سراسر موفقیت در عرصه صادرات نفت است.

وی گفت: این پیام جزیره خارگ است به تمامی کسانی که مقاصد شوم نسبت به ایران و این جزیره دارند که این جزیره هیچ‌گاه در تحت تصرف دیگران در طول تاریخ قرار نگرفته و تهاجم‌هایی که به آن شده به‌شدت دفع شده است و الان هم این‌چنین است که مجموعه مردم عزیز و تلاشگران نفت و نیروهای مسلح آمادگی کامل برای دفاع از این جزیره دارند، به‌ویژه نیروهای مسلح ما در صف و ستاد، تجهیزات و امکانات در نهایت قدرت هستند و هر تجاوزی را با شدت و قدرت تمام دفع خواهند کرد.



وی یادآور شد: مردم ایران تماماً حامی این جزیره هستند و این جزیره ان‌شاءالله جزیره مقاومت و پیروزی ایران بر صهیونیسم بین‌الملل و آمریکای جهان خوار و هم پیمانان نابخردشان خواهد بود.