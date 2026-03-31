۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۳۷

امام جمعه بوشهر: هر تجاوزی به جزیره خارگ با قدرت دفع خواهد شد

بوشهر- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: پیام صریح جزیره خارگ به تهدیدگران این است که هر تجاوزی را با قدرت دفع می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح دوشنبه با حضور در جزیره مقاوم خارگ با جمعی از مردم و کارکنان وزارت نفت و نیروهای نظامی مستقر در جزیره خارگ و مسئولین محلی دیدار و گفتگو کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری ضمن قدردانی و تشکر از تلاش و مجاهدت آنان از نزدیک در جریان امور مربوطه قرار گرفته و گفت: امروز خداوند توفیق داد که در جزیره بسیار مهم و راهبردی و مقاوم خارگ، در روز یازدهم فروردین ۱۴۰۵ حضور پیدا کنم و از مردم عزیز و انقلابی خارگ، همچنین نیروهای مسلح مستقر و تلاشگران حوزه نفت، قدردانی نمایم و از نزدیک شاهد این تلاش‌های حماسی و انقلابی این عزیزان باشم.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر افزود: الحمدلله خارگ با حضور مردم، یک جزیره مردمی است و با نیروهای مسلح، یک جزیره مقاوم و مقتدر؛ و با حضور تلاشگران نفت، یک جزیره سراسر موفقیت در عرصه صادرات نفت است.

وی گفت: این پیام جزیره خارگ است به تمامی کسانی که مقاصد شوم نسبت به ایران و این جزیره دارند که این جزیره هیچ‌گاه در تحت تصرف دیگران در طول تاریخ قرار نگرفته و تهاجم‌هایی که به آن شده به‌شدت دفع شده است و الان هم این‌چنین است که مجموعه مردم عزیز و تلاشگران نفت و نیروهای مسلح آمادگی کامل برای دفاع از این جزیره دارند، به‌ویژه نیروهای مسلح ما در صف و ستاد، تجهیزات و امکانات در نهایت قدرت هستند و هر تجاوزی را با شدت و قدرت تمام دفع خواهند کرد.

وی یادآور شد: مردم ایران تماماً حامی این جزیره هستند و این جزیره ان‌شاءالله جزیره مقاومت و پیروزی ایران بر صهیونیسم بین‌الملل و آمریکای جهان خوار و هم پیمانان نابخردشان خواهد بود.

