 آزادراه تهران شمال مسدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمی اسد، رئیس پلیس راه فراجا، از ترافیک سنگین در مسیر شمال به جنوب جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال خبر داد و اظهار کرد: با توجه به آغاز موج بازگشت مسافران نوروزی از استان‌های شمالی به‌ویژه استان مازندران، بنابر تصمیمات اتخاذشده به‌منظور تسهیل در عبور و مرور، از ساعت ۱۵:۰۰ امروز یازدهم فروردین، جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال در مسیر جنوب به شمال مسدود خواهد شد.

وی افزود: در همین راستا، مسیر شمال به جنوب به‌صورت یک‌طرفه درآمده و این محدودیت تا زمان تخلیه بار ترافیکی ادامه خواهد داشت.

رئیس پلیس راه فراجا در ادامه درباره آخرین وضعیت سایر محورهای مواصلاتی کشور گفت: در محور هراز مسیر جنوب به شمال در محدوده‌های مشاء و وانا و همچنین مسیر شمال به جنوب در محدوده‌های نارنجستان و بایجان ترافیک سنگین گزارش شده است. همچنین در محور فیروزکوه مسیر جنوب به شمال در محدوده گیلاوند نیز ترافیک سنگین جریان دارد. در محور قدیم رشت–قزوین حدفاصل پارک جنگلی سراوان تا امامزاده هاشم و نیز در محور قزوین–رشت محدوده امامزاده هاشم، ترافیک سنگین حاکم است.

وی ادامه داد: در عین حال تردد در محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت، آزادراه تهران–شمال و همچنین محور فیروزکوه در مسیر شمال به جنوب روان گزارش شده و محورهای شمالی نیز فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

سردار کرمی اسد در خصوص وضعیت جوی سایر محورهای کشور نیز بیان کرد: در برخی از محورهای استان‌های اصفهان، کردستان و چهارمحال و بختیاری بارش برف و باران گزارش شده و در برخی از محورهای استان‌های لرستان، البرز، هرمزگان، فارس، کرمان و مرکزی نیز بارش باران جریان دارد.

رئیس پلیس راه فراجا در پایان به مسافران توصیه کرد: با توجه به حجم بالای ترافیک در محورهای شمالی، زمان سفر خود را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که از ساعات اوج تردد پرهیز شود و حتی‌الامکان سفر خود را به ساعات کم‌ترافیک موکول کنند. همچنین رانندگان پیش از آغاز سفر، با استفاده از سامانه‌های اطلاع‌رسانی و تماس با مراکز پلیس راه، از آخرین وضعیت جاده‌ها، محدودیت‌های ترافیکی و شرایط جوی مطلع شوند تا بتوانند با برنامه‌ریزی مناسب، سفری ایمن و بدون حادثه را تجربه کنند.