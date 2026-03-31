سرهنگ ایرج مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به اطلاع عموم رانندگان و به ویژه رانندگان کامیون و وسایل نقلیه سنگین میرساند که به منظور کاهش بار ترافیکی و تسهیل تردد گردشگران و مسافران در روز ۱۳ فروردین ، تردد کلیه کامیونها و وسایل نقلیه سنگین در تمامی محورهای مواصلاتی استان به استثنای مواد سوختی و فاسدشدنی و دارای مجوز ممنوع است.
وی ادامه داد: تردد کامیونها و وسایل سنگین از ساعت ۵ صبح الی ساعت ۲۴ در روز ۱۳ فروردین ممنوع است.
مظفری اضافه کرد: این ممنوعیت شامل کلیه جادههای اصلی و فرعی و روستایی استان میشود.
وی بیان کرد: رانندگان موظفند با توجه به شرایط جوی و ترافیکی در مسیرهای خود دقت لازم را داشته باشند.
