۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۱۳

ممنوعیت تردد کامیون‌ها و وسایل سنگین در روز ۱۳ فروردین در استان ایلام

ممنوعیت تردد کامیون‌ها و وسایل سنگین در روز ۱۳ فروردین در استان ایلام

ایلام - رئیس پلیس راه استان ایلام از ممنوعیت تردد کامیون‌ها و وسایل سنگین در روز ۱۳ فروردین در استان ایلام خبر داد.

سرهنگ ایرج مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به اطلاع عموم رانندگان و به ویژه رانندگان کامیون و وسایل نقلیه سنگین می‌رساند که به منظور کاهش بار ترافیکی و تسهیل تردد گردشگران و مسافران در روز ۱۳ فروردین ، تردد کلیه کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین در تمامی محورهای مواصلاتی استان به استثنای مواد سوختی و فاسدشدنی و دارای مجوز ممنوع است.

وی ادامه داد: تردد کامیون‌ها و وسایل سنگین از ساعت ۵ صبح الی ساعت ۲۴ در روز ۱۳ فروردین ممنوع است.

مظفری اضافه کرد: این ممنوعیت شامل کلیه جاده‌های اصلی و فرعی و روستایی استان می‌شود.

وی بیان کرد: رانندگان موظفند با توجه به شرایط جوی و ترافیکی در مسیرهای خود دقت لازم را داشته باشند.

