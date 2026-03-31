فرماندار پیشوا: ۵۰۰ واحد مسکونی و تجاری در جنگ اخیر خسارت دیدند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دانش آموز، بعد از ظهر سهشنبه، در جمع خبرنگاران، از خسارت دیدن حدود ۵۰۰ واحد مسکونی و تجاری در این شهرستان خبر داد و بر لزوم مشارکت خیرین و گروههای جهادی برای تسریع در بازسازی تأکید کرد.
فرماندار پیشوا در ادامه اظهار کرد: بر اساس برآوردهای اولیه انجامشده پس از حادثه سحرگاه دوشنبه، حدود ۵۰۰ واحد مسکونی و تجاری در پیشوا دچار خسارتهای مختلف شدهاند.
وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، کمیتههای ارزیابی از پیش تعیینشده به محل اعزام شدند و روند بررسی دقیق میزان خسارتها در این ساختمانها آغاز شده است.
فرماندار پیشوا با تأکید بر ضرورت ساماندهی سریع وضعیت مناطق آسیبدیده، خاطرنشان کرد: مطابق سازوکارهای موجود و با همکاری بنیاد مسکن بهعنوان متولی اصلی بازسازی، امکان تأمین نیازها و رفع نواقص واحدهای خسارتدیده در کوتاهترین زمان ممکن از دیروز شروع شده است.
دانشآموز با اشاره به اهمیت مشارکت مردمی در این فرآیند، تصریح کرد: از گروههای مردمی، نیروهای جهادی، خیرین و تمامی افرادی که توانایی کمک دارند درخواست میکنیم به میدان بیایند تا در کنار دولت و بنیاد مسکن بتوانیم هرچه زودتر نسبت به تأمین شیشه و رفع نواقص بهوجودآمده در ساختمانها اقدام کنیم.
*عکس این خبر تزئینی میباشد.
نظر شما