به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال جنایت جنگی و حملات رژیم سفاک آمریکا و رژیم صهیونیستی در یکی از مناطق مسکونی شهرستان دورود، ۱۳ نفر از عزیزان این دیار به شهادت رسیدند و خسارت‌های سنگینی به واحدهای مسکونی وارد شد.

عبدالرضا گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی، عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از مناطق آسیب‌دیده شهر دورود، با اشاره به جنایت جنگی رژیم سفاک آمریکا و رژیم صهیونیستی که منجر به شهادت جمعی از هموطنان عزیزمان شد، به رسانه‌ها اظهار داشت: بلافاصله پس از وقوع این حادثه تلخ، اقدامات لازم برای اسکان موقت آسیب‌دیدگان در دستور کار قرار گرفت که این مهم انجام شده است.

اسکان موقت حادثه‌دیدگان انجام شد

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر سرعت عمل دستگاه‌های اجرایی در مدیریت بحران، افزود: خوشبختانه اسکان موقت برای خانواده‌های آسیب‌دیده در این جنایت جنگی صورت گرفته است و این عزیزان در شرایط پایدار و مناسبی به سر می‌برند.

وام ودیعه مسکن در اختیار مستأجران آسیب‌دیده

گلپایگانی با اشاره به اقدامات حمایتی دولت از حادثه‌دیدگان، تصریح کرد: برای افرادی که به صورت استیجاری در واحدهای مسکونی آسیب‌دیده زندگی می‌کردند، وام ودیعه مسکن در اختیارشان قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: این کمک‌ها تا زمان تعیین تکلیف نهایی و نوسازی واحدهای مسکونی آنها تداوم خواهد داشت.

بازسازی منازل با همکاری دولت و بنیاد مسکن

وی در ادامه با اشاره به روند بازسازی مناطق آسیب‌دیده، خاطرنشان کرد: پس از مرحله اسکان موقت، انشاءالله با یاری خداوند و با همکاری دولت و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، عملیات بازسازی و نوسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده آغاز خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: این عزیزان با دریافت وام ودیعه مسکن در محل‌های مناسبی ساکن می‌شوند تا فرآیند بازسازی منازلشان با سرعت و کیفیت مطلوب انجام گیرد.

تأکید بر همکاری دستگاه‌های اجرایی در مدیریت بحران

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی استان لرستان و شهرستان دورود در مدیریت این بحران، ابراز امیدواری کرد که با تداوم این هماهنگی‌ها، بازسازی مناطق آسیب‌دیده در زمان ممکن به اتمام برسد و خانواده‌های حادثه‌دیده هرچه سریع‌تر به کانون گرم خانه‌های خود بازگردند.

حادثه در یکی از اصیل‌ترین مناطق دورود؛ شهادت ۱۳ نفر از عزیزان

روح‌الله لک‌علی‌آبادی، نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی هم امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به حادثه تلخ و جنایت جنگی رژیم سفاک آمریکا و رژیم صهیونیستی در شهرستان دورود، اظهار داشت: ابتدا مراتب تسلیت عمیق خود را خدمت همه همشهریان عزیزمان در شهرستان دورود و به ویژه خانواده‌های معظمی که عزیزانشان را در این حادثه از دست داده‌اند و به درجه رفیع شهادت نائل آمده‌اند، عرض می‌کنم.

نماینده مردم دورود و ازنا با اشاره به ابعاد این فاجعه، افزود: حادثه‌ای که رخ داد، در یکی از اصیل‌ترین مناطق شهرستان دورود واقع شد و متأسفانه باعث شد ۱۳ نفر از عزیزترین و ارزشمندترین افراد این شهرستان را از دست بدهیم.

وی بیان کرد: این عزیزان سرمایه‌های ارزشمند این مرزوبوم بودند که در مسیر مقاومت و ایستادگی در برابر استکبار جهانی به فیض شهادت نائل آمدند.

جلسه شبانه با استاندار و فرماندار برای مدیریت خدمات‌رسانی

لک‌علی‌آبادی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در ساعات پس از حادثه، تصریح کرد: جلسه‌ای را دیروز با استاندار لرستان داشتیم و به صورت مبسوط در مورد ابعاد حادثه و نیازهای آسیب‌دیدگان صحبت شد.

وی ادامه داد: گزارش‌های لازم توسط ایشان جمع‌آوری شده بود و ما به طور کامل در جریان جزئیات قرار گرفتیم.

حضور تا نیمه‌شب در کنار فرماندار و مسئولان شورای اداری

وی با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت بحران، خاطرنشان کرد: تقریباً دیشب تا ساعت ۱۲ و نیم و یک شب نیز در کنار آقای فرماندار و سایر مسئولان شورای اداری شهرستان بودیم و در مورد خدمات‌رسانی که باید انجام شود، به بحث و تبادل نظر پرداختیم.

لک‌علی‌آبادی ادامه داد: همه دستگاه‌های اجرایی با تمام توان پای کار هستند و تلاش می‌کنند تا بهترین خدمات را به خانواده‌های آسیب‌دیده ارائه دهند.

تأکید بر هماهنگی دستگاه‌ها برای تسریع در روند بازسازی

نماینده مردم دورود و ازنا در پایان با تأکید بر ضرورت هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در روند بازسازی مناطق آسیب‌دیده و حمایت از خانواده‌های شهدا و آسیب‌دیدگان، ابراز امیدواری کرد که با همت و همکاری همه نهادها، هرچه سریع‌تر شاهد بازگشت آرامش به مناطق آسیب‌دیده و بازسازی کامل واحدهای مسکونی تخریب‌شده باشیم.

۱۵ واحد مسکونی به طور کامل تخریب شده است

فرماندار شهرستان دورود، هم امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به ابعاد خسارت‌های واردشده به واحدهای مسکونی در نتیجه جنایت جنگی رژیم سفاک آمریکا و رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم‌های ارزیابی وارد عمل شدند و آمار دقیقی از میزان خسارت‌ها تهیه شد.

بیرانوند با اشاره به آسیب‌های شدید وارده به برخی از منازل مسکونی، تصریح کرد: در مجموع ۱۵ واحد مسکونی داریم که به طور کامل تخریب شده‌اند و نیاز به احداث مجدد از پایه دارند. این واحدها در اثر شدت انفجار کاملاً غیرقابل سکونت شده‌اند.

۷۳ واحد مسکونی نیازمند تعمیرات اساسی

وی افزود: ۷۳ واحد مسکونی نیز نیازمند تعمیرات اساسی هستند.

فرماندار شهرستان دورود گفت: خوشبختانه دوستان ما در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بلافاصله حضور یافته و ارزیابی‌های تخصصی خود را انجام داده‌اند. این ارزیابی‌ها مبنای اقدامات بعدی برای تعمیر و بازسازی این واحدها قرار خواهد گرفت.

واحدهای با آسیب سطحی؛ شکستگی شیشه و خسارت‌های جزئی

بیرانوند در ادامه به واحدهای با آسیب سطحی اشاره کرد و گفت: مابقی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده نیز به اصطلاح دچار شکستگی شیشه و آسیب‌هایی در سطح بوده‌اند که خوشبختانه خسارت‌های جزئی و قابل ترمیم هستند. با این حال، تمامی واحدهای آسیب‌دیده بدون استثنا تحت پوشش حمایت‌های لازم قرار خواهند گرفت.

بیرانوند در پایان با تأکید بر عزم جدی مجموعه مدیریت استان و شهرستان برای بازسازی سریع مناطق آسیب‌دیده، خاطرنشان کرد: انشاءالله بتوانیم جهت رضایتمندی همشهریان عزیزمان در اسرع وقت اقدامات لازم را انجام دهیم.