۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳

۶۷۶ واحد مسکونی و تجاری پیشوا در جنگ آسیب جزئی دید

پیشوا- حمله هفته گذشته رژیم صهیونیستی به پیشوا به ۶۷۶ واحد مسکونی و تجاری آسیب جزئی زد؛ فرمانداری از مالکان ۲۵۳ باب ارزیابی‌نشده خواست به بنیاد مسکن مراجعه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی فرمانداری پیشوا اعلام کرد: در پی حمله هفته گذشته رژیم صهیونیستی-آمریکایی به یکی از مناطق این شهرستان، ارزیابی اولیه نشان می‌دهد به ۶۷۶ واحد با کاربری‌های مختلف آسیب جزئی وارد شده است.

بنیاد مسکن با حضور ارزیابان فنی خود، ۴۲۳ واحد را بازدید کرده اما ۲۵۳ باب به دلیل نبود مالک در منزل، ارزیابی نشده است.

فرمانداری از مالکانی که واحدشان ارزیابی نشده خواسته با تهیه عکس از محل آسیب، برای تکمیل فرم خسارت به بنیاد مسکن پیشوا (ضلع غربی حرم مطهر حضرت جعفر بن موسی‌الکاظم) مراجعه کنند.

