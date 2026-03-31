۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۳۴

ماموریت‌های هلال احمر آمل افزایش یافته است

ماموریت‌های هلال احمر آمل افزایش یافته است

آمل - رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان آمل با اشاره به افزایش حجم مأموریت‌ها در روزهای اخیر گفت: به‌منظور پشتیبانی از استان تهران، تیم‌های عملیاتی مازندران فعال هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید نیکزاد عصر سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت خدمت‌رسانی تیم‌های امدادی این شهرستان، از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای عملیاتی و داوطلبان هلال‌احمر قدردانی کرد.

نیکزاد با اشاره به افزایش حجم مأموریت‌ها در روزهای اخیر اظهار داشت: به‌منظور پشتیبانی از استان تهران، تیم‌های عملیاتی مازندران از همان ساعات ابتدایی در تهران مستقر شدند و تاکنون اقدامات آموزشی و امدادی گسترده‌ای اجرا شده است.

به گفته وی، برگزاری بیش از ۲۵۰ دوره آموزشی در مساجد، پایگاه‌های بسیج و مراکز اجتماعی، نقش مهمی در ارتقای تاب‌آوری عمومی و افزایش آمادگی شهروندان در شرایط فعلی داشته است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر آمل همچنین از روند اسکان موقت در مدارس این شهرستان خبر داد و افزود: با هماهنگی فرمانداری و آموزش‌وپرورش، فرآیند پذیرش هموطنانی که منازلشان آسیب‌دیده یا امکان بازگشت به مناطق خود را ندارند، طبق ضوابط مشخص انجام می‌شود و مردم می‌توانند با مراجعه به فرمانداری معرفی‌نامه دریافت کنند.

نیکزاد در پایان با تقدیر از تلاش امدادگران در مرحله آواربرداری و اسکان اضطراری تأکید کرد: نیروهای ما با تمام توان در میدان هستند و روند خدمت‌رسانی بدون وقفه ادامه خواهد داشت.

