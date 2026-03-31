به گزارش خبرنگار مهر، جمشید نیکزاد عصر سه شنبه در گفتوگو با خبرنگاران با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت خدمترسانی تیمهای امدادی این شهرستان، از تلاشهای شبانهروزی نیروهای عملیاتی و داوطلبان هلالاحمر قدردانی کرد.
نیکزاد با اشاره به افزایش حجم مأموریتها در روزهای اخیر اظهار داشت: بهمنظور پشتیبانی از استان تهران، تیمهای عملیاتی مازندران از همان ساعات ابتدایی در تهران مستقر شدند و تاکنون اقدامات آموزشی و امدادی گستردهای اجرا شده است.
به گفته وی، برگزاری بیش از ۲۵۰ دوره آموزشی در مساجد، پایگاههای بسیج و مراکز اجتماعی، نقش مهمی در ارتقای تابآوری عمومی و افزایش آمادگی شهروندان در شرایط فعلی داشته است.
رئیس جمعیت هلالاحمر آمل همچنین از روند اسکان موقت در مدارس این شهرستان خبر داد و افزود: با هماهنگی فرمانداری و آموزشوپرورش، فرآیند پذیرش هموطنانی که منازلشان آسیبدیده یا امکان بازگشت به مناطق خود را ندارند، طبق ضوابط مشخص انجام میشود و مردم میتوانند با مراجعه به فرمانداری معرفینامه دریافت کنند.
نیکزاد در پایان با تقدیر از تلاش امدادگران در مرحله آواربرداری و اسکان اضطراری تأکید کرد: نیروهای ما با تمام توان در میدان هستند و روند خدمترسانی بدون وقفه ادامه خواهد داشت.
نظر شما