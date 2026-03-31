مدیریت محلی و مشارکت مردم در محلات تقویت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری‌شمسی شامگاه سه شنبه در جلسه هماهنگی قرارگاه مدیریت محله‌محور استان همدان، گفت: در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، روانی، آموزشی و حتی اقتصادی و معیشتی، یکی از موضوعات مهمی که باید بیش از گذشته به آن توجه شود، نقش مدیریت محلات و مدیریت‌های خودگردان است.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های مختلف در این زمینه افزود: لازم است متولیان طرح‌های مرتبط از جمله بهزیستی، آموزش و پرورش، مرکز رسیدگی به امور مساجد، هلال احمر و بسیج آخرین وضعیت اقدامات خود را ارائه دهند تا بتوان با جدیت بیشتری این موضوع را پیگیری و تقویت کرد و نتایج آن نیز در رسانه‌ها منعکس شود.

استاندار همدان یکی از الزامات موفقیت این طرح را ایجاد مدیریت واحد مرکزی دانست و گفت: اگر اقدامات به‌صورت پراکنده انجام شود، با مشکل مواجه خواهیم شد و اطلاعات و ظرفیت‌های موجود به‌درستی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

ملانوری‌شمسی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای افزایش تاب‌آوری نانوایی‌ها در شرایط بحران بیان کرد: نزدیک به ۵۰۰ نانوایی در استان شناسایی و تجهیز شده‌اند تا در صورت قطع برق یا گاز بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند، اما این اطلاعات زمانی مؤثر خواهد بود که در قالب مدیریت محله‌محور ساماندهی شود و بدانیم در هر محله چه ظرفیت‌هایی وجود دارد.

وی افزود: اگر در شرایط بحران، در نقطه‌ای از شهر نانوایی فعال نباشد، با اطلاع دقیق از ظرفیت‌های محلی می‌توان با تأمین ژنراتور یا تانکر آب، چند نانوایی دیگر را فعال کرد.

استاندار همدان با اشاره به نقش مردم در مدیریت بحران گفت: علاوه بر اقدامات سازمانی، مشارکت مردم نیز اهمیت زیادی دارد برای نمونه در طرح محلات اسلامی بسیج، افرادی که در خانه‌های خود تنور دارند شناسایی شده‌اند تا در شرایط سخت بتوانند به پخت نان کمک کنند، اما همه این اطلاعات باید در یک سامانه واحد جمع‌آوری شود.

وی همچنین به سناریوهای مدیریت بحران در صورت قطع برق اشاره کرد و گفت: در چنین شرایطی علاوه بر تأمین برق مراکز حیاتی مانند بیمارستان‌ها، لازم است در برخی نقاط شهر روشنایی ایجاد شود.

ملانوری‌شمسی ادامه داد: در مدیریت محله‌محور حتی می‌توان از ظرفیت شهروندانی که ژنراتور دارند استفاده کرد تا در شرایط اضطراری با هماهنگی، بخشی از خیابان یا محله را روشن کنند و در مقابل، سوخت مورد نیاز آنان تأمین شود.

وی تأکید کرد: در شرایط سخت، موضوعاتی مانند درمان، تأمین نان و آب و همچنین آرامش روانی مردم اهمیت ویژه‌ای دارد و مدیریت محله‌محور می‌تواند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کند.

استاندار همدان با اشاره به ضرورت تهیه اطلس مدیریت محلات استان گفت: باید نقشه‌ای دقیق از محلات استان تهیه شود و مشخص باشد در هر محله چه ظرفیت‌ها و چه افرادی به عنوان مدیر یا معتمد محلی فعالیت دارند تا در زمان بحران بدانیم به چه کسی مراجعه کنیم.

ملانوری‌شمسی همچنین بر پرهیز از موازی‌کاری میان دستگاه‌ها تأکید کرد و افزود: اگر نهادی در محله‌ای اقداماتی انجام داده است، سایر دستگاه‌ها باید با همان ظرفیت همکاری کنند تا انرژی‌ها هدر نرود و محلات تقویت شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به آسیب‌های ناشی از تعطیلی‌های مکرر مدارس در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: یکی از وظایف مدیریت محله‌محور می‌تواند کمک به استمرار آموزش دانش‌آموزان باشد تا در شرایط مختلف، روند یادگیری آنان دچار وقفه نشود.

استاندار همدان همچنین بر توجه به مسائل اجتماعی و سلامت روان جامعه تأکید کرد و گفت: بحران‌های روانی از موضوعات بسیار جدی هستند و اگر امروز به آن توجه نکنیم، در آینده با مشکلات بیشتری مواجه خواهیم شد.