به گزارش خبرگزاری مهر،سازمان هلال احمر اطلاعیه شماره ۱۰ خود را در خصوص جنگ ‏تحمیلی صهیونیآمریکایی علیه کشورمان صادر کرد.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

‏ از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا صبح روز ۱۱ فروردین ۱۴۰۵، بیش از ۱۹۲۸ مشاور جوان هلال‌احمر به ۱۳۰ هزار و ‌‏۵۲۱ تماس مردمی‌ با سامانه ۴۰۳۰ پاسخ داده و ۶۳۰ هزار و ۸۶ دقیقه مشاوره روانشناسی به هموطنان دچار ‏آسیب‌های روحی و روانی از حملات دشمن ارائه کرده‌اند.‏

‏تاکنون ۱۱۳ هزار و ۵۷۰ واحد غیرنظامی‌بر اثر حملات رژیم صهیونی و آمریکا آسیب دیده‌اند که از این ‏میزان، ۲۲ هزار و ۴۲۲ واحد تجاری و ۹۰ هزار و ۶۳ واحد مسکونی مورد هدف قرار گرفته‌اند که ۴۴ هزار و ‌‏۳۹۱ هزار واحد مسکونی و تجاری در تهران مورد آسیب بوده است.‏

‏از آغاز جنگ تاکنون، ۳۰۷ مرکز دارویی، درمانی، بهداشتی و مرکز اورژانس کشور از حملات دشمن ‏آسیب جدی دیده و ۷۶۰ مدرسه در سراسر کشور مورد حملات مستقیم یا غیرمستقیم بوده که بر اثر این ‏حملات، تاکنون ۲۳۴ نفر از دانش‌آموزان به شهادت رسیده‌اند.‏

‏تاکنون ۱۸ مرکز هلال‌احمر و ۴۸ خودرو عملیاتی امدادی از آغاز جنگ رمضان مورد آسیب جدی قرار ‏گرفتند. ۱۵ امدادگر هلال‌احمر نیز در جریان امدادرسانی به هموطنان آسیب‌دیده از حملات، مجروح شده و ‏سه امدادگر هلال‌احمر نیز به شهادت رسیده‌اند.‏

‏بر اثر حملات هوایی، ۲۴ نفر از کادر درمان کشور تاکنون به شهادت رسیده‌اند. ‏

از هموطنان درخواست می‌شود که نقاط آسیب‎دیده از جنگ را به شماره ۱۱۲ هلال‌احمر ‏اطلاع دهند و از تماس با این شماره امدادی برای دریافت اطلاعات محل‌های مورد اصابت خودداری و اخبار ‏مربوط به جنگ را از رسانه‌های رسمی دنبال کنند و هشدارهای زیر را جدی بگیرند:

نقاط امن خانه را شناسایی و در لحظات اولیه در نقاط امن پناهگیری نموده و بعد از تثبیت شرایط به خروج از منزل اقدام کنید.

منازل در صورت عدم خسارت همواره امن ترین نقاط محسوب می‌شوند.

پس از حملات، در محل مورد اصابت تجمع نکنید، چون احتمال حملات مجدد وجود دارد و تجمع شما، ‏روند امدادرسانی را نیز کند می‌کند.‏

مسیرهای عبور خودروهای امدادی را باز نگه دارید و خودتان به سمت محل حملات و اصابت‌ها نروید.‏

داروهای ضروری، اسناد و مدارک مهم و لباس مناسب فصل به همراه مقداری جیره خشک را در کیف ‏وسایل ضروری و در محل نزدیک به خروجی خانه نگه دارید.‏

شیشه‌های خانه‌ را با چسباندن چسب پهن در برابر موج انفجار، ایمن کنید و حتی‌المقدور پرده‌های منزل ‏کشیده باشد تا از اصابت شیشه‌هایی شکسته به افراد خانه جلوگیری شود.‏