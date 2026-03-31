به گزارش خبرگزاری مهر، الهام برنا در سخنانی، اظهار داشت: به پیشنهاد دبیر محافل ادبی کتابخانه‌های عمومی لرستان و باتوجه‌به اهمیت ثبت روایت‌های دقیق و قابل‌استناد از روزهای دشوار و بحرانی کشور، طرح جمع‌آوری روایت‌ها، خاطرات و دل‌نوشته‌های روزمره آغاز شد.

وی گفت: در این فراخوان از تمامی علاقه‌مندان، کتابداران، نویسندگان، فرهیختگان و اعضای کتابخانه‌ها دعوت می‌شود با عضویت در کانال «راویخوان» و ارسال دست‌نوشته‌ها، تجربه‌ها و روایت‌های شخصی خود، در این حرکت فرهنگی مشارکت کنند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی لرستان، افزود: هدف از اجرای این طرح، گردآوری و حفظ روایت‌های مردمی از وقایع جاری و تبدیل این یادداشت‌ها به یک مجموعه منسجم است تا بخشی از حافظه جمعی این دوران ثبت و ماندگار شود.

برنا، بیان داشت: تمامی مطالب دریافت‌شده، پس از ویراستاری نهایی، در قالب کتابچه‌ای با ذکر نام نویسنده و با عنوان «روای خوان» منتشر خواهد شد.