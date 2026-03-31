به گزارش خبرگزاری مهر، در سایه ضرباتی که صهیونیست‌ها طی یک ماه اخیر در پی ماجراجویی نظامی علیه ایران در کنار آمریکای متجاوز متحمل شده‌اند و نیز جنگ‌های پیاپی که از طوفان الاقصی در سال ۲۰۲۳ تا به امروز ادامه دارد، جامعه صهیونیست در حال متلاشی شدن است.

در همین راستا روزنامه زیمان یسرائیل در گزارشی اعتراف کرد، قدرت نظامی به تنهایی کافی نیست، جامعه اسرائیل در حال متلاشی شدن است.

بانک اسرائیل هم گزارشی که روز ۲۳ مارس ۲۰۲۶ منتشر کرد، اعلام کرد، طی سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ شمار اسرائیلی‌هایی که از (فلسطین اشغالی) مهاجرت کردند (مهاجرت معکوس) به شدت افزایش یافته است به نحوی که شاهد طراز منفی در مهاجرت به اسرائیل شدیم.

میانگین مهاجرت معکوس از رقم ۲۰ هزار نفر در سال گذشت، این در حالی است که این رقم معمولا به عنوان میانگین مهاجرت به اسرائیل(فلسطین اشغالی) بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ اعلام می‌شد.

روزنامه دمارکر هم هفته گذشته در گزارشی اعلام کرد، شمار افرادی که در مقطع سنی ۳۰ تا ۴۴ سال از اسرائیل(فلسطین اشغالی) مهاجرت معکوس داشته‌اند به ۲۹ درصد رسیده است این در حالی است که این نسبت در میان کل جامعه ۱۸ درصد است که خود رقم بالایی است.

بانک اسرائیل هم در بخشی از گزارش خود اعتراف کرد، هنوز نمی‌داند که این تراز منفی در مهاجرت به دلیل تبعات جنگ است یا به شکل مستمری ادامه پیدا خواهد کرد.