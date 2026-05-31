تشدید فرار متخصصان و مدیران ارشد فناوری از اراضی اشغالی به آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع صهیونیستی فاش کردند که تشدید موج مهاجرت معکوس و فرار مغزها و متخصصان و خروج بی‌سابقه مدیران ارشد فناوری از فلسطین اشغالی، به کاهش ملموس نیروهای کلیدی در هسته مرکزی فناوری رژیم صهیونیستی منجر شده است.

رسانه صهیونیستی «یدیعوت آحارونت» فاش کرد: گزارش سال ۲۰۲۶ سازمان نوآوری اسرائیل درباره وضعیت بخش فناوری‌های پیشرفته «های‌تک»، نشان‌ از شاخص‌های نگران‌کننده‌ای است که از جمله این شاخص‌ها می‌توان به اولین کاهش تعداد کارکنان بخش تحقیق و توسعه در یک دهه اخیر، افزایش فعالیت شرکت‌های اسرائیلی در خارج و بالا رفتن درخواست کارمندان برای مهاجرت کاری اشاره کرد.

بر اساس اعلام سازمان نوآوری رژیم صهیونیستی، تعداد شاغلان بخش تحقیق و توسعه در داخل اراضی اشغالی حدود ۳۵۰۰ نفر کاهش یافته و سهم این نیروها از کل کارکنان این بخش، برای نخستین بار در ۱۰ سال گذشته از ۵۱ درصد به ۴۹ درصد افت کرده است.

داده‌های این گزارش نشان می‌دهد، در حال حاضر تنها ۶۲ درصد از کارکنان شرکت‌های خصوصی فناوری اسرائیل در داخل این رژیم فعالیت می‌کنند و مابقی نیروها به طور عمده در امریکا مشغول به کار هستند.

علاوه بر این، مراکز مدیریتی و تصمیم‌گیری نیز روند انتقال به خارج را آغاز کرده‌اند، به طوری که تعداد مدیران ارشد مستقر در اسرائیل حدود ۹.۶ درصد کاهش یافته و در مقابل، تعداد آن‌ها در امریکا رشد داشته است.

این منبع با اشاره به مهاجرت روز افزون مدیران، توسعه دهندگان و کارکنان بخش‌های فنی و کلیدی رژیم صهیونیستی تصریح کرد: شرکت‌های فناوری فزاینده‌ای در حال انتقال فعالیت‌های تحقیق و توسعه خود به ایالات متحده و اروپای شرقی هستند.

از سوی دیگر«درور بین»، مدیرعامل سازمان نوآوری رژیم صهیونیستی، در این باره گفت: بخش فناوری‌های پیشرفته اکنون بر سر یک دوراهی قرار دارد به طوری که بخشی از فعالیت‌ها، نیروی کار و سرمایه‌ها در حال خروج از اسرائیل است و این روند می‌تواند به تدریج مزیت رقابتی اسرائیل را به عنوان مکان برای کسب‌وکارهای نوپا تضعیف کند.