به گزارش خبرنگار مهر، سید هاشم الحیدری شامگاه سه شنبه در اجتماع زائران در آستان مقدس مسجد جمکران، با گرامیداشت سالروز استقرار نظام جمهوری اسلامی، به تحلیل شرایط کنونی کشور پرداخت و اظهار کرد: ملت ایران پس از گذشت دههها از پیروزی انقلاب اسلامی، در مقطعی حساس و دشوار بار دیگر وفاداری خود را به آرمانهای انقلاب به نمایش گذاشته است.
وی با اشاره به فضای حاکم بر کشور در پی تحولات اخیر افزود: شرایطی که ملت ایران در هفتههای گذشته با آن مواجه بوده، اگرچه همراه با سختیها و فقدانهای تلخ است، اما جلوههایی کمنظیر از ایستادگی، ایمان و انسجام ملی را نیز نمایان ساخته است.
دبیرکل جنبش عهدالله عراق با بازخوانی واقعه همهپرسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸ بیان کرد: در آن مقطع تاریخی، مردم ایران با حضور در پای صندوقهای رأی و ثبت نظر مکتوب، نظام جمهوری اسلامی را برگزیدند، اما امروز همان انتخاب در قالبی متفاوت و در بستر میدان و مقاومت مردمی در حال تکرار است.
وی ادامه داد: حضور مردم در صحنههای مختلف اجتماعی و میدانی در شرایط تهدید و ناامنی، نشاندهنده نوعی مشارکت عمیقتر و عینیتر در حمایت از نظام و اصل ولایت فقیه است که میتوان آن را نمادی از انتخاب مجدد ملت ایران دانست.
الحیدری با اشاره به تحولات رهبری در کشور تصریح کرد: در حالی که جامعه در سوگ فقدان رهبر پیشین قرار داشت، انتخاب رهبر جدید از سوی مجلس خبرگان، نقطه عطفی در تداوم مسیر انقلاب اسلامی به شمار میرود و این فرآیند با استقبال و همراهی مردم همراه شد.
وی افزود: همراهی مردم با این تحول، بیانگر سطح بالای بصیرت و درک سیاسی جامعه است که توانسته در بزنگاههای حساس، مسیر صحیح را تشخیص داده و بر آن پایبند بماند.
وی با تأکید بر جایگاه ولایت فقیه در ساختار نظام اسلامی گفت: تبعیت از رهبری و صیانت از حاکمیت دینی، از مهمترین مؤلفههای استمرار این مسیر است و ملت ایران در طول سالهای گذشته همواره بر این اصل پایبند بودهاند.
وی خاطرنشان کرد: استمرار حضور مردم در صحنه، نهتنها ضامن پایداری نظام اسلامی است، بلکه میتواند زمینهساز تحقق وعدههای الهی و آرمانهای بزرگتری در آینده باشد.
الحیدری با اشاره به نقش مردم در تحولات کلان جهان اسلام بیان کرد: حضور گسترده و آگاهانه ملت ایران در مقاطع مختلف، الگویی الهامبخش برای دیگر جوامع اسلامی به شمار میرود و جایگاه ویژهای برای ایران در معادلات منطقهای و دینی ایجاد کرده است.
وی در پایان با قدردانی از حضور مردم در صحنههای مختلف اجتماعی و مذهبی گفت: این همراهی گسترده در شرایط دشوار، مایه افتخار جهان اسلام است و نشان میدهد ملت ایران با اتکا به ایمان و اراده خود، مسیر پیشرو را با قدرت ادامه خواهد داد.
قم- دبیر کل جنبش عهدالله عراق با اشاره به نقشآفرینی ملت ایران، تأکید کرد: حضور آگاهانه و مستمر مردم در صحنههای مختلف، این کشور را به الگویی الهامبخش برای جهان اسلام تبدیل کرده است.
نظر شما