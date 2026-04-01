۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۳:۵۴

الحیدری: ملت ایران الگویی الهام‌بخش برای جهان اسلام شده‌اند

قم- دبیر کل جنبش عهدالله عراق با اشاره به نقش‌آفرینی ملت ایران، تأکید کرد: حضور آگاهانه و مستمر مردم در صحنه‌های مختلف، این کشور را به الگویی الهام‌بخش برای جهان اسلام تبدیل کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید هاشم الحیدری شامگاه سه شنبه در اجتماع زائران در آستان مقدس مسجد جمکران، با گرامیداشت سالروز استقرار نظام جمهوری اسلامی، به تحلیل شرایط کنونی کشور پرداخت و اظهار کرد: ملت ایران پس از گذشت دهه‌ها از پیروزی انقلاب اسلامی، در مقطعی حساس و دشوار بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب به نمایش گذاشته است.

وی با اشاره به فضای حاکم بر کشور در پی تحولات اخیر افزود: شرایطی که ملت ایران در هفته‌های گذشته با آن مواجه بوده، اگرچه همراه با سختی‌ها و فقدان‌های تلخ است، اما جلوه‌هایی کم‌نظیر از ایستادگی، ایمان و انسجام ملی را نیز نمایان ساخته است.

دبیرکل جنبش عهدالله عراق با بازخوانی واقعه همه‌پرسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸ بیان کرد: در آن مقطع تاریخی، مردم ایران با حضور در پای صندوق‌های رأی و ثبت نظر مکتوب، نظام جمهوری اسلامی را برگزیدند، اما امروز همان انتخاب در قالبی متفاوت و در بستر میدان و مقاومت مردمی در حال تکرار است.

وی ادامه داد: حضور مردم در صحنه‌های مختلف اجتماعی و میدانی در شرایط تهدید و ناامنی، نشان‌دهنده نوعی مشارکت عمیق‌تر و عینی‌تر در حمایت از نظام و اصل ولایت فقیه است که می‌توان آن را نمادی از انتخاب مجدد ملت ایران دانست.

الحیدری با اشاره به تحولات رهبری در کشور تصریح کرد: در حالی که جامعه در سوگ فقدان رهبر پیشین قرار داشت، انتخاب رهبر جدید از سوی مجلس خبرگان، نقطه عطفی در تداوم مسیر انقلاب اسلامی به شمار می‌رود و این فرآیند با استقبال و همراهی مردم همراه شد.

وی افزود: همراهی مردم با این تحول، بیانگر سطح بالای بصیرت و درک سیاسی جامعه است که توانسته در بزنگاه‌های حساس، مسیر صحیح را تشخیص داده و بر آن پایبند بماند.

وی با تأکید بر جایگاه ولایت فقیه در ساختار نظام اسلامی گفت: تبعیت از رهبری و صیانت از حاکمیت دینی، از مهم‌ترین مؤلفه‌های استمرار این مسیر است و ملت ایران در طول سال‌های گذشته همواره بر این اصل پایبند بوده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: استمرار حضور مردم در صحنه، نه‌تنها ضامن پایداری نظام اسلامی است، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز تحقق وعده‌های الهی و آرمان‌های بزرگ‌تری در آینده باشد.

الحیدری با اشاره به نقش مردم در تحولات کلان جهان اسلام بیان کرد: حضور گسترده و آگاهانه ملت ایران در مقاطع مختلف، الگویی الهام‌بخش برای دیگر جوامع اسلامی به شمار می‌رود و جایگاه ویژه‌ای برای ایران در معادلات منطقه‌ای و دینی ایجاد کرده است.

وی در پایان با قدردانی از حضور مردم در صحنه‌های مختلف اجتماعی و مذهبی گفت: این همراهی گسترده در شرایط دشوار، مایه افتخار جهان اسلام است و نشان می‌دهد ملت ایران با اتکا به ایمان و اراده خود، مسیر پیش‌رو را با قدرت ادامه خواهد داد.

کد مطلب 6788638

