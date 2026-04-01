  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۴:۵۸

عراقچی در گفتگو با الجزیره:

مذاکره‌ای با آمریکا در جریان نیست/ایران وعمان برای تنگه تصمیم می‌گیرند

وزیر امور خارجه در گفتگو با شبکه الجزیره اعلام کرد که هیچگونه مذاکره ای با آمریکا در جریان نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره در گفتگو با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشور گفتگویی ترتیب داد که مواضع ایران از سوی عراقچی درباره موضوعات مختلف از جمله مذاکره و آتش بس تشریح شد.

مجری: آقای وزیر، در خصوص مذاکرات، دیدگاهی در آمریکا وجود دارد مبنی بر اینکه مذاکرات در جریان است و ایران شرایط آمریکا را پذیرفته است. نظر شما درباره این موضع چیست؟

عراقچی: مذاکرات در ادبیات روابط بین‌الملل تعریف خاص خود را دارد. زمانی است که دو کشور کنار یکدیگر می‌نشینند و برای رسیدن به توافق گفتگو می کنند. چنین چیزی الان میان ما و ایالات متحده وجود ندارد. اما گاهی کشورها از طریق تبادل پیام، چه مستقیم و چه غیرمستقیم با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. این را مذاکره نمی‌نامند. با این حال، چنین تبادل پیام‌هایی میان ایران و ایالات متحده وجود دارد. ما پیام‌هایی از طرف آمریکا دریافت می‌کنیم؛ برخی مستقیم و برخی از طریق دوستان‌مان در منطقه است.در هر جا که لازم باشد، به این پیام‌ها پاسخ می‌دهیم. بنابراین تاکنون هیچ مذاکره‌ای شکل نگرفته و ادعاهایی که در این زمینه مطرح می‌شود، صحیح نیست. تبادل پیام که گاهی از طرف ما حاوی هشدارهایی است یا طرف مقابل نکته ای دارد، اسمش مذاکره نیست اما روند جریان دارد.

مجری: شما از تبادل پیام مستقیم صحبت کردید. منظورتان چیست؟ آیا ارتباطی با طرف آمریکایی وجود دارد یا این همان تبادل از طریق واسطه هاست؟

عراقچی: تبادل از طریق واسطه ها جریان دارد. آقای ویتکاف هم مانند گذشته که پیام هایی را برای من می فرستاد، اکنون نیز به‌صورت مستقیم پیام‌هایی ارسال می کند. همان‌طور که گفتم، این به هیچ‌وجه مذاکره نیست، بلکه نوعی تبادل پیام است که می‌تواند در شرایط صلح یا جنگ نیز انجام شود و اکنون در حال انجام است.

مجری: در دولت آمریکا گفته می‌شود که در ایران هم طرف‌هایی وجود دارند. آیا واقعاً طرف دیگری غیر از طرف‌های شناخته‌شده با آمریکا ارتباط دارد؟ آیا نشانه‌ای از اختلاف یا چنددستگی در نظام سیاسی ایران وجود دارد؟

عراقچی: نه اصلا، به‌هیچ‌وجه چنین چیزی صحت ندارد. تمام پیام‌هایی که مبادله می‌شود از طریق رسمی وزارت امور خارجه یا با اطلاع وزارت امور خارجه انجام می‌گیرد. سرویس های امنیتی نیز معمولا تماس هایی را دارند. ولی همه این‌ها در یک چارچوب مشخص، از طریق دولت و تحت نظارت شورای عالی امنیت ملی ایران صورت می‌گیرد. یک مدیریت واحدی بر همه این امور وجود دارد و بحثی از چندگانگی یا مراکز مختلف تصمیم‌گیری مطرح نیست.

مجری: نظر شما درباره ادعای رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر پاسخ ایران به ۱۵ درخواست آمریکا چیست؟

عراقچی: ما تاکنون هیچ پاسخی به این طرح ۱۵‌ماده‌ای آمریکا نداده‌ایم. هیچ پاسخی ارائه نشده است.

مجری: گفته شده شما پنج شرط را مطرح کرده‌اید. آیا واقعاً به این شروط پاسخ داده‌اید؟

عراقچی: خیر، از طرف ما هیچ شرطی به طرف مقابل ارائه نشده است. آن پنج ماده یا پنج بند، مربوط به گمانه‌زنی یکی از رسانه‌ها بوده است. این کار رسانه‌هاست که چنین مواردی را مطرح و اوضاع ارزیابی می‌کنند.اما هیچ پاسخی تا الان از طرف ما به طرح امریکایی داده نشده است.

مجری: وضعیت مذاکرات چگونه است؟ آیا می‌توان از پیشرفت صحبت کرد یا هنوز شرایط پیچیده است؟

عراقچی: هنوز هیچ تصمیمی از طرف ما گرفته نشده است. ملاحظات زیادی داریم. شروط ما برای پایان جنگ کاملاً روشن است. ما آتش‌بس را نمی‌پذیریم؛ به‌دنبال پایان کامل جنگ هستیم، نه‌تنها در ایران بلکه در کل منطقه. همچنین خواهان تضمین‌هایی هستیم تا این درگیری‌ها تکرار نشود و خسارات واردشده به مردم ایران جبران گردد. موضع ما کاملاً روشن است.

مجری: گفتید زمینه‌ای برای مذاکره وجود ندارد. این زمینه در چه شرایطی فراهم خواهد شد؟

عراقچی: زمانی که مدیریت عالیه جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه برسد که منافع مردم ایران از این طریق تأمین می‌شود، دستورات لازم به دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت امور خارجه داده خواهد شد. هدف ما تأمین منافع و حفظ حقوق مردم ایران است.در حال حاضر این هدف از طریق دفاع در برابر تجاوز دشمنان خارجی، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، دنبال می‌شود. هر زمان که لازم باشد از ابزارهای دیگر استفاده شود، تصمیم‌گیری خواهد شد.

مجری: برخی می‌گویند ایران نگران است که در حین مذاکرات، دوباره مورد حمله قرار گیرد. آیا این موضوع مانع مذاکرات است؟

عراقچی: البته هجوم الان جریان دارد. ولی نکته شما درست است.واقعیت این است که تجربه خوبی از مذاکره با آمریکا نداریم. یک‌بار مذاکره کردیم و توافق شد، اما آمریکا بدون دلیل از آن خارج شد.در سال گذشته و امسال نیز دو بار مذاکره کردیم و نتیجه آن حمله بود. بنابراین هیچ اعتمادی وجود ندارد که از طریق مذاکره به نتیجه برسیم و این اعتماد در حد صفر است. طبیعی است هر موقع که پیشنهاد مذاکره از سمت آنان داده می شود اولین موضوعی که بررسی اش ضروری است این است که آن ها در این پیشنهاد خود چقدر صداقت دارند، ما هیچ صداقتی نمی بینیم. اعتماد وجود ندارد و برای ایجاد اعتماد، باید اقدامات بزرگی انجام شود. اینکه جمهوری اسلامی ایران تصمیم بگیرد یا نه یک موضوع دیگر است اما برای ما موضوع اول در بررسی هر پیشنهاد این است که چقدر می شود اعتماد کرد، اما در حال حاضر هیچ اعتمادی وجود ندارد

مجری: در مورد تضمین‌ها چه نظری دارید؟ آیا کشورهایی مانند پاکستان، مصر و ترکیه می‌توانند تضمین دهند؟

عراقچی: طبیعی است ضمانت یک یا دو کشور کافی نیست. حتی تجربه نشان داده ضمانت شورای امنیت هم کافی نیست. ایده‌هایی در این زمینه از سوی دوستان ما مطرح شده که چگونه می توان نسبت به خاتمه کامل و پایدار در جنگ ضمانت ایجاد کرد. ما در حال بررسی آن‌ها هستیم که اگر روزی قرار شد جنگ طبق شروط ایران خاتمه یابد چه ضمانت هایی می تواند موثر باشد.

مجری: نظر شما درباره تهدید به حمله به زیرساخت ها و منابع انرژی ایران چیست؟

عراقچی: بارها ما را امتحان کردند ماضرب العجل نمی پذیریم. برای ما تامین امنیت و حقوق مردم ایران مهم است. هیچکس نمی تواند برای ما ضرب العجل تعیین کند. ضرب الاجل های ساختگی جز اینکه کار را سخت تر کند فایده ای ندارد و شاهد بودید این ضرب العجل دوبار تمدید شده است. رئیس جمهور امریکا اصولا باید رویکرد خود را عوض کند. با مردم ایران نمی‌توان با زبان تهدید و ضرب الاجل صحبت کرد. مردم ایران بزرگ، مستقل و دارای تمدن و فرهنگ غنی هستند. باید با احترام با آن‌ها سخن گفت، در غیر این صورت در میدان پاسخ خواهند داد.

مجری: دیدگاه ایران درباره تنگه هرمز چیست؟

عراقچی: تنگه هرمز در آب‌های داخلی ایران و عمان قرار دارد، نه آب‌های بین‌المللی. بنابراین طبیعی است منافع ایران و عمان در خصوص تردد از تنگه هرمز باید لحاظ شود. در حال حاضر این تنگه باز است، اما برای کشتی های کشورهایی که با ما در جنگ هستند بسته است. طبیعی است که در زمان جنگ به دشمنانمان نمی توانیم اجازه دهیم از آب های داخلی ما برای تردد استفاده کنند. کشتی کشورهای دیگر به خاطر ترس از ناامنی در منطقه و قیمت بالای بیمه خودشان از تنگه عبور نمی کنند.برخی از آن ها با ما وارد گفتگو شدند و ما برای خیلی از آن ها به ویژه دوستانمان ترتیباتی قائل شدیم که عبور امن داشته باشند. اینکه پس از جنگ چه ترتیباتی اتخاذ می شود به ایران و عمان مربوط است. البته ما در این خصوص منافع دوستان خود در منطقه و خارج از منطقه را در نظر میگیریم. از نظر ما تنگه هرمز می‌تواند یک آبراه صلح برای عبور امن و آرام همه کشورها باشد، اما تامین امنیت کشتی ها و تردد آن ها و مسائل زیست محیطی نیازمند سازوکار مشترک میان کشورهای ساحلی یعنی ایران و عمان است.

مجری: در مورد تهدید حمله به جزایر یا حمله زمینی چه نظری دارید؟

عراقچی: یکبار قبلا به این سوال جواب دادم و گفتم ما منتظریم. فکر نمی‌کنم آن‌ها جرأت چنین کاری را داشته باشند. تلفات زیادی خواهند داشت. البته ما طالب این نیستیم همانطور که خواهان جنگ نبودیم و آن را شروع نکردیم ولی از خودمان دفاع جانانه ای کردیم. تلفات وخسارات به تجهیزات و تاسیسات آن ها (دیدید چه بلایی بر سر آواکس آمد یا تانکرهای سوخت رسان) وارد آمد؛ ما به خوبی بلدیم از خود دفاع کنیم. در جنگ زمینی حتی خبره تر و مجهزتر هستیم. ما برای مقابله با هر تهدید زمینی کاملاً آماده هستیم و تجربه کافی داریم. امیدواریم چنین اشتباهی نکنند.

مجری: آیا ممکن است دامنه جنگ به باب‌المندب و دریای سرخ گسترش یابد؟

عراقچی: بحث باب المندب به کشورهای آن حوزه مربوط می شود، یمن به ویژه سیاست های خود را دارد قبلا هم برای حمایت از مردم فلسطین اقداماتی را انجام دادند اگر الان هم تصمیم بگیرند اقداماتی انجام دهند به خودشان مربوط است.ما از کسی تقاضایی نداریم و بلدیم از خودمان دفاع کنیم ولی اگر گروه‌هایی در منطقه تصمیم به حمایت بگیرند، این تصمیم خودشان است.

مجری: آیا پایان جنگ شامل کل منطقه خواهد بود؟

عراقچی: از نظر ما پایان جنگ در ایران باید شامل و کامل در کل منطقه باشد، یعنی وقتی از خانمه جنگ صحبت می کنیم از خانمه جنگ در ایران، لبنان، عراق و یمن صحبت می کنیم. ما به‌دنبال صلح در کل منطقه هستیم.

مجری: آیا این گروه‌ها آماده مذاکره با آمریکا هستند؟

عراقچی: فعلا قرار بر مذاکره نیست هر زمان که تصمیمی گرفته شد در آن خصوص هم فکر می کنیم.

مجری: موضوع مهم دیگر زمانمندی چهارتا شش هفته آب اعلام شده از سوی امریکاست، در مورد احتمال ادامه جنگ چه نظری دارید؟

عراقچی: ما برای دفاع از خودمان هیچ مهلتی قائل نیستیم و تا هر جا که لازم باشد و به هر شکل از کشور و مردم خود دفاع خواهیم کرد. برای ما مهم نیست دشمنان ما چه مهلت هایی را برای خود در نظر گرفته اند البته توصیه ما این است که قبل از آنکه خسارت بیشتر ببینند به این جنگ خاتمه کامل و دائم بدهند.

مجری: آیا ایران برای شش ماه جنگ آماده است؟

عراقچی:حداقل شش ماه!

مجری: آمریکا مدعی است که سامانه‌های موشکی منطقه را هدف قرار داده است. نظر شما چیست؟

عراقچی: پس این موشک ها و پهپاد ها که به سمت آنان شلیک می شود از کجا می آیند؟ در دو روز گذشته آواکس را پهپاد ارزان قیمت امریکایی از بین برد، این ها از کجا می آید؟ فکر می کنم به کمپین تبلیغاتی امریکایی ها نباید توجه کرد، دنیا هم هوشیار است و می بیند. ضربات ما به طور مستمر ادامه دارد. آن ها نتوانستند ضربات ما را قطع کنند و نتوانستند تنگه هرمز را باز کنند. از کشورهای دیگر هم درخواست کمک کردند باز هم‌نتوانستند آن را باز کنند. الان هم برای مذاکره التماس می کنند. لذا فکر می کنم تبلیغات دشمنان توجه نکنیم. واقعیت میدان این است که ما توان دفاعی خود را حفظ کردیم و ضربات ما با قوت ادامه دارد.

مجری: اگر مذاکراتی شکل بگیرد، اولویت ایران چه خواهد بود؟

عراقچی: در حال حاضر برنامه‌ای نداریم. اگر به آن مرحله برسیم، اولویت‌ها را مشخص خواهیم کرد.

مجری: در کشورهای منطقه نگرانی‌هایی وجود دارد که چرا ایران به آن‌ها حمله می‌کند؟

عراقچی: ما واقعا به کشورهای دوست حمله نمی‌کنیم، بلکه اهداف و نیروهای آمریکایی را هدف قرار می‌دهیم که متاسفانه در این کشورها قرار دارند. شاید گاها خسارت جانبی هم وارد شود اما هدف ما حمله به اهداف امریکایی است. هیچکس نمی تواند انکار کند که آمریکا از خاک و فضای این کشورها برای حمله به ایران استفاده می‌کند و این یک واقعیت است. اسناد و مدارک زیادی در این خصوص وجود دارد حتی خود امریکایی ها اعتراف کرده اند که موشک های هایمارس که برد کوتاه دارند به ایران شلیک می کنند. آیا آن ها را ۲ هزار کیلومتر دورتر شلیک می کنند؟ نه از منطقه شلیک می شوند. هواپیماهای آن ها که از ناو بلند می شوند کجا سوخت گیری می شوند؟ توسط تانکرهای سوخت رسان که در پایگاه های آن ها هستند سوخت رسانی می شوند اصلا راه دیگری ندارند. ما فقط اهداف امریکایی و مکان هایی که به نیروهای امریکایی خدمات می دهند یا مکان هایی که این نیروها تجمع می کنند، را هدف قرار می دهیم.روزنامه های امریکایی اعتراف کردند نیروهای امریکایی به هتل ها می روند و در واقع از مردم خلیج فارس به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند. چرا این واقعیات را نمی‌بینند؟ این جنگ را امریکا و رژیم صهیونیستی با استفاده از پایگاه هایشان در منطقه شروع کردند. دوستان ما در منطقه خلیج فارس بابد از امریکا گله مند باشند چرا هیچوقت تجاوز امریکا را محکوم نکردند؟ ما را به خاطر دفاع از خودمان محکوم می کنند. ما علاقه مند هستیم دوستانمان در منطقه با افتخار و عزت زندگی کنند. ما به سیادت عربی احترام میگذاریم و به دوستانمان احترام می گذاریم در حالی که دوستان امریکایی شان‌چه توهین هایی به رهبران کشورهای حاشیه خلیج فارس کردند ولی ما با آن ها با احترام صحبت می کنیم. و خواهان یک روابط محترمانه و دوستانه هستیم.

مجری: آینده روابط ایران با منطقه چگونه خواهد بود؟

عراقچی: قبول دارم که در آینده کار سختی برای اعتماد سازی داریم ولی مطمئنم با توجه به حسن نیتی که از سمت ما وجود دارد، با رفتار اسلامی کشورهای عربی و اهداف مشترکی که وجود دارد، قادریم اعتماد را دوباره برقرار کنیم. ما به روابط دوستانه و مبتنی بر احترام با کشورهای منطقه اعتقاد داریم. امنیت خلیج فارس باید توسط کشورهای منطقه تأمین شود. پایگاه های امریکایی نشان داد که ضد امنیت منطقه است. دوستان ما که گله می کنند که ما به آن ها حمله می کنیم چرا به امریکا گله نمی کنند که پایگاه های امریکا نتوانست برای آن ها امنیت بیاورد. وجود پایگاه های امریکایی در منطقه مخل امنیت است و ما در آینده باید به یک تصمیم مشترک برسیم که در کنار هم با امنیت زندگی کنیم، امنیت یک ساختار دسته جمعی می خواهد، نمی شود یک طرف امنیت باشد یک طرف نباشد. همینطور رفاه، پیشرفت و سعادت هم باید دسته جمعی باشد. اگر امنیت پایدار می خواهیم باید از نیروهای خارجی دل بکنیم و به خودمان تکیه کنیم.

کد مطلب 6788642

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    IR ۰۶:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      7 2
      پاسخ
      این بار میز مذاکره لغو توافق برنامه هسته ای صلح آمیز است. این بار میز مذاکره ساخت بمب اتمی است و هم واجب است. این باز میز مذاکره گرفتن انتقام خون شهیدان از آمریکایی ها جنایتکار و صهیونیست ها جنایتکار است و هم واجب است. این بار میز مذاکره ترک نیروهای تروریستی آمریکایی در منطقه است. جنگ آمریکا با ایران جنگ نظامی نیست و جنگ با مردم عادی تهران و مردم عادی سایر شهرهای ایران بوده است. آمریکا جنایتکار به همراه اسرائیل جنایتکار فقط مردم عادی ایران را در سراسر کشور بمباران و قتل عامل می کنند.
    IR ۰۶:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      6 2
      پاسخ
      درخواست ما از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران فقط نابودی رژیم کودک کش صهیونیستی و هم نابودی همه پایگاه های آمریکا در منطقه است
    IR ۰۶:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      5 3
      پاسخ
      نیروهای متجاوز ارتش تروریست های آمریکا جنایتکار باید فوری و سریع عربستان سعودی و سایر کشورهای عربی را ترک کنند
    IR ۰۶:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      5 6
      پاسخ
      منطقه از ایران شکست خورد. جهان از ایران شکست خورد.
    IR ۰۷:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      7 2
      پاسخ
      آتش بس را نمی پذیریم و به دنبال گرفتن انتقام خون شهیدان از جنایتکاران جنگی در آمریکا و اسرائیل هستیم
    IR ۰۷:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      3 4
      پاسخ
      ترامپ و فرماندهان ارتش آمریکا باید به‌خوبی درک کرده باشند که منطقه، به گورستان سربازان آمریکایی تبدیل خواهد شد و راهی جز تسلیم در برابر اراده الهی مردم قهرمان و رزمندگان شجاع اسلام نخواهند داشت.
    IR ۰۷:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      5 3
      پاسخ
      آتش‌بازی خطرناک ترامپ جنایتکار در ایران و تنگه هرمز | برای آمریکا جنایتکار و مزدورانشان گران تمام خواهد شد و گران تمام می شود
    IR ۰۸:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      2 1
      پاسخ
      مذاکره نباید تابو باشه. حتی اگه بدون نتیجه باشه
    IR ۰۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      2 2
      پاسخ
      ترامپ خوک زرد وحشی لایق مذاکره نیست این بیشرف را باید دست داعش داد تا سرش را ببرند ختمش را بگیرند تا همه مردم دنیا از شرارتهای این دیوسیرت آزاد شوند مرگ بر امریکا ننگ بر امریکائیها که این خوک بی مغز بی عقل بیرحم وحشی را رئیس جمهور انتخاب کردند
    IR ۰۹:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      4 2
      پاسخ
      یک قدم از منافع ایران نباید کوتاه بیایید این همه مردم عادی قربانی جنگ افروزی اسرائیل شدن. ایران فلسطین نیست
    IR ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      2 1
      پاسخ
      ایران خواستار جنگ نبود،وتلاش های هم شد ومیانجی گری های هم انجام شد برای کاهش تنش ،اما موفق نشدند ودر وسط مذاکرات جنگ اتفاق افتاد فقط در عرض یک روز یه عده ترور وکشته شدند ودر این شرایط ایران چاره ای،جزء دفاع نمیدید ،ایران ومردم ایران خواستار جنگ نبودند ولی جنگ اتفاق افتاد یه عده کشته شدندخانه ها ویران شد ،برای چه هدفی؟ ،خوبه که کشورها منصفانه و عادلانه قضاوت کنند وخودشون رو جای ایران بگذارندمردم ایران از خداوتد می خوان این جنگ به خوبی تمام بشه واین دعا رو می کنند
    IR ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      1 1
      پاسخ
      ترامپ پلید را خوک و سگ گفتن توهین به این دو حیوانه
    IR ۱۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      4 0
      پاسخ
      مذاکره از اولم با آمریکا روباه صفت اشتباه بود.الانم که دستش به خون این ملت آعشته شده اینهمه کودک به خاک و خون کشید واقعا حرامه وهرگز، فقط سلاح هسته ای بسازیدتا جنگی برای ایران نباشه دیگه
    IR ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      1 0
      پاسخ
      جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران علت مطرح شدن مسئله خروج تهران از ان‌پی‌تی است
    IR ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      1 0
      پاسخ
      ترامپ قمارباز دروغگوی کودک خوار راهی جز قبول شکست خفت بار ندارد. نابودی پایگاه هایی که آمریکا ظرف ۷۰ سال ساخته و تجهیز کرده بود، فرار ناو هواپیمابر ، ساقط کردن جنگنده‌های پیشرفته ، بستن تنگه هرمز ، سقوط بازارهای مالی جهانی و... سیلی های محکمی است که دشمن دریافت کرده است.
    IR ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      1 0
      پاسخ
      آمریکا و رژیم صهیونیستی در تاریخ ۹ اسفند ماه درحالی‌که گفت‌وگوهای غیرمستقیم با طرف آمریکایی در جریان بود، در اقدامی متجاوزگرانه به خاک جمهوری اسلامی ایران حمله کردند. تنگه هرمز گلوگاه حیاتی انرژی جهانی، از زمان آغاز تجاوز آمریکایی صهیونی به ایران تا حد زیادی مختل شده است.
    IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      1 0
      پاسخ
      حمله سناتور آمریکایی به ترامپ: اقتصاد دنیا در حال نابودی است کریس مورفی، سناتور آمریکایی کریس مورفی، سناتور آمریکایی روز سه‌شنبه اذعان کرد که به دلیل بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران در پی جنگ آمریکا، اقتصاد جهانی درحال فروپاشی است. کریس مورفی در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «بی‌کفایتی جنگ ترامپ با ایران همین حالا هم نفس‌گیر است. اقتصاد جهانی در حال فروپاشی است؛ چراکه ایران تنگه هرمز را بسته است.»
    IR ۱۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      1 1
      پاسخ
      ما آتش بس نمی خواهیم ما اخراج و شکست امریکا و نابودی اسرائیل را خواهانیم آقای عراقچی
    IR ۱۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      1 0
      پاسخ
      پس حق داشتیم که می گفتیم مرگ بر آل سعود خائن
    IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      2 0
      پاسخ
      و ما هم اجازه نمی‌دهیم آمریکا جنایتکار در تنگه هرمز دخالت و مداخله کند! و هم انتقام خون شهیدان را از نظامیان آمریکا جنایتکار می گیریم. ایران حق دارد به سراغ تولید سلاح هسته ای برود الان ما حق داریم به خاطر تجاوز و حمله آمریکا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار به تهران و سایر شهرهای ایران سلاح هسته ای هم تولید کنیم
    IR ۱۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      2 0
      پاسخ
      جنگ آمریکا با ایران جنگ نظامی نیست و جنگ با مردم عادی تهران و مردم عادی سایر شهرهای ایران بوده است. آمریکا جنایتکار به همراه اسرائیل جنایتکار فقط مردم عادی ایران را در سراسر کشور بمباران و قتل عامل می کنند. و این یک جنگ نظامی نیست و یک نسل کشی بوده است. سپاه هم باید برد موشک های افزایش دهد که به کاخ سفید و سایر شهرهای آمریکا حمله کند و با موشک بزند. سکوت جهان در برابر کشته شدن دانش‌آموزان خیانت به انسانیت است. فاجعه جهانی قتل‌عام دانش‌آموزان در میناب در طول تاریخ بشریت بی‌سابقه است
    IR ۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      2 0
      پاسخ
      جنایتکاران جنگی در اسرائیل با مجوز و دستور ترامپ جنایتکار اکنون آشکارا و بی‌پرده شرکت‌های داروسازی را بمباران می‌کنند.
    IR ۱۴:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      1 1
      پاسخ
      تا انتقام نگیریم، یقه ترامپ را رها نمی‌کنیم! هیچگاه مذاکره ای در کار نخواهد بود. ما تا زمانی که انتقام خون قائد مسلمانان دنیا را نگیریم، یقه ترامپ را رها نمی‌کنیم. این سنگین ترین توطئه ای بود که علیه ایران کردند اما هیچگاه به اهداف شوم خود نخواهند رسید. تنگه هرمز هرگز باز نمی شود، هیچ مذاکره ای نشده و نخواهد شد.جنگ‌، صلح و مذاکره از اختیارات ولی‌فقیه است.
    IR ۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      1 0
      پاسخ
      لطفا کنترل تنگه هرمز و اخذ عوارض بالا از عبور مرور کشتیهای ترامپ و دوستانش و کسب درآمد عالی ارزی و جبران مافات را فراموش نفرمائید از همان کارهایی که خود ترامپ طمع کار ثروت اندوز سرمایه دار برای امریکا انجام میدهد شما برای ایران بکنید تا دماغ سوخته شود از حرص و عصبانیت سکته زند خفه شود بمیرد! عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد با نابودی امریکا اسرائیل!
    IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      1 0
      پاسخ
      عربستان سعودی جنایتکار شریک جرم جنایت های آمریکایی ها جنایتکار، صهیونیست ها جنایتکار و تروریست ها جنایتکار در منطقه بوده است. امارات جنایتکار شریک جرم جنایت های آمریکایی ها جنایتکار، صهیونیست ها جنایتکار و تروریست ها جنایتکار در منطقه بوده است.
    IR ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      1 0
      پاسخ
      اسرائیل جنایتکار به همراه آمریکا جنایتکار غرب آسیا را تبدیل به منطقه جنگی کرده است. اسرائیل جنایتکار مسئول جنگ غیرقانونی علیه ایران است.
    IR ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      1 0
      پاسخ
      آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر از سال 2001 تاکنون و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار غرب آسیا را تبدیل به منطقه جنگی کرده است.
    IR ۱۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      1 0
      پاسخ
      نیروهای متجاوز ارتش تروریست های آمریکا جنایتکار باید فوری و سریع عربستان سعودی و سایر کشورهای عربی را ترک کنند
    IR ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      0 0
      پاسخ
      اگر نیروی پیاده وارد کنند به ازای هر شهید ده جنازه از سربازان الکل خور مستشان تحویل کله زرد خل میشود
    IR ۱۸:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      0 0
      پاسخ
      کله زرد شیطان صفت جهنمی امریکای نکبت سگ هار سگیونیستها چه خوابی برای ایران دیده بود در بیداری و عالم واقعیت چه نمایشهایی برایش پیش آمد ناکام ماند بدبخت بیچاره کنف خراب مفتضح رسوا خوار ذلیل شد !

    پربازدیدها

    پربحث‌ها