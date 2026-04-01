بکارگیری ۱۵۰ تیم گشت راهور برای مدیریت ترافیک روز ١٣ فروردین

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فتح الله نصیریان در تشریح این خبر اظهارداشت: برای مدیریت ترافیک روز ١٣ فروردین (روز طبیعت) ۱۵۰ تیم گشت راهور برنامه ریزی و بکارگیری خواهند شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گیلان با تاکید بر رعایت قوانین و مقررات رانندگی و اینکه در روز ۱۳ فروردین ۱۵۰ تیم گشت راهور ترافیک شهری را مدیریت خوهند کرد بیان داشت: رانندگان وسایل نقلیه باربری از حمل و جابجایی مسافران در اتاق بار جداً خودداری نموده در صورت مشاهده ضمن جلوگیری از ادامه حرکت این خودروها و اعمال قانون، نسبت به پیاده نمودن افراد اقدام خواهد شد.

وی با بیان اینکه در روز طبیعت برای پیشگیری از حوادث ترافیکی با تخلفات حادثه ساز و رفتارهای مخاطره آمیز برخورد خواهد شد تاکید کرد: موتورسیکلت سواران حتما با استفاده از کلاه ایمنی و رعایت مقررات تردد نمایند و شهروندان گرامی ضمن مدیریت زمان سفر و رعایت کامل قوانین رانندگی سفر و اوقات خوب و ایمنی برای خود و خانواده فراهم نمایند.