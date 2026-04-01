۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۴۳

بکارگیری ۱۵۰ تیم گشت راهور برای مدیریت ترافیک روز ١٣ فروردین

رشت- رئیس پلیس راهور گیلان از بکارگیری ۱۵۰ تیم گشت راهور برای مدیریت ترافیک روز ١٣ فروردین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فتح الله نصیریان در تشریح این خبر اظهارداشت: برای مدیریت ترافیک روز ١٣ فروردین (روز طبیعت) ۱۵۰ تیم گشت راهور برنامه ریزی و بکارگیری خواهند شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گیلان با تاکید بر رعایت قوانین و مقررات رانندگی و اینکه در روز ۱۳ فروردین ۱۵۰ تیم گشت راهور ترافیک شهری را مدیریت خوهند کرد بیان داشت: رانندگان وسایل نقلیه باربری از حمل و جابجایی مسافران در اتاق بار جداً خودداری نموده در صورت مشاهده ضمن جلوگیری از ادامه حرکت این خودروها و اعمال قانون، نسبت به پیاده نمودن افراد اقدام خواهد شد.

وی با بیان اینکه در روز طبیعت برای پیشگیری از حوادث ترافیکی با تخلفات حادثه ساز و رفتارهای مخاطره آمیز برخورد خواهد شد تاکید کرد: موتورسیکلت سواران حتما با استفاده از کلاه ایمنی و رعایت مقررات تردد نمایند و شهروندان گرامی ضمن مدیریت زمان سفر و رعایت کامل قوانین رانندگی سفر و اوقات خوب و ایمنی برای خود و خانواده فراهم نمایند.

