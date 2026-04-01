به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه اعلام کرد: همزمان با برگزاری مراسم تشییع دریابان شهید علیرضا تنگسیری، استفاده از متروی تهران در تمامی خطوط بهصورت رایگان امکانپذیر است.
با هدف تسهیل رفتوآمد شرکتکنندگان، خدمترسانی ویژه مترو با محوریت خط ۴ افزایش مییابد. همچنین برنامهریزیهای لازم برای اعزام قطارهای فوقالعاده نیز در صورت نیاز انجام گرفته است.
شایان ذکر است این مراسم در روز چهارشنبه، ۱۲فروردین ماه ۱۴۰۵ از میدان انقلاب اسلامی تا معراج شهدا برگزار خواهد شد و متروی تهران با آمادگی کامل و تعهد خدمترسانی شایسته در کنار مردم شریف پایتخت حضور خواهد داشت.
