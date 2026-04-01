به گزارش خبرنگار مهر، کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه در پیامی درباره شهادت شهید حسن محمدی مشاور دبیر شورای عالی امنیت ملی که در نخستین روز جنگ تحمیلی رمضان در بیت رهبری در کنار رهبر شهید انقلاب به شهادت رسید نوشت:

انا لله و انا الیه راجعون

خبر شهادت دوست عزیزم برادر مومن و انقلابی از خطه شاهوار سربلند ‘; شهید حسن محمدی ، مشاور دبیرشهید شورای عالی امنیت ملی باعث تالم و تأثر فراوان اینجانب گردید.

جلالی ادامه داد: این یار دیرین شهید دکتر علی لاریجانی همواره جهادی بی ریا پرتلاش و امانتدار بود. اینجانب شهادت ایشان را به محضر حضرت بقیه الله(عج) ، مقام معظم رهبری، خانواده محترمشان و مردم شریف شاهرود و به ویژه مردم شهید پرور شهرمجن تبریک و تسلیت عرض می نمایم .

سفیر ایران در روسیه با تاکید بر اینکه از خداوند منان برای ایشان علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم ، ادامه داد: خون عزیز شهدای این سرزمین در جنگ تحمیلی اخیر، سند خباثت دشمن و رمز پیروزی و فتح و ظفر ایران اسلامی مان است . بی تردید رشادت های بی بدیل رزمندگان و نیروهای مسلح در میدان و حضور مداوم و حمایت مردم شریف در خیابان وعده ی الهی مبنی بر پیروزی حق بر باطل را نوید میدهد .

گفتنی است مراسم تشییع شهید محمدی امروز چهارشنبه در شهرستان شاهرود و شهر مجن زادگاه ایشان برگزار می شود.