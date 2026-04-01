سردار موحد: ۱۲ فروردین نماد اراده ملت ایران و تجلی ایستادگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا موحد با صدور بیانیه‌ای به مناسبت روز جمهوری اسلامی ایران، ۱۲ فروردین را روز تبلور اراده الهی و اراده ملت ایران دانست و تأکید کرد که این روز یادآور حماسه‌ای ماندگار و پیوند ناگسستنی مردم با آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

سردار موحد در این بیانیه بیان داشت: یوم‌الله ۱۲ فروردین، روزی است که ملت مؤمن، بصیر و انقلابی ایران با رأی قاطع خود، نظام جمهوری اسلامی را برگزیدند و مسیر عزت، استقلال و حاکمیت ارزش‌های الهی را برای همیشه تثبیت کردند. این روز، نشانه ایمان، بصیرت و اراده استوار مردمی است که سرنوشت خود را با پرچم اسلام و ولایت گره زده‌اند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران از نخستین روزهای شکل‌گیری تاکنون، با توطئه‌ها، تحریم‌ها و جنگ‌های مختلف مواجه بوده است، اما ملت بزرگ ایران با اتکا به ایمان الهی، رهبری حکیمانه و روحیه مقاومت، توانسته پرچم عزت و استقلال را برافراشته نگاه دارد.

سردار موحد در ادامه تأکید کرد: امسال نیز دشمنان با طراحی جنگ ترکیبی و فشار همه‌جانبه تلاش کردند اراده ملت ایران را تضعیف کنند، اما حضور مردم در صحنه، جلوه‌ای از وحدت، بصیرت و ایستادگی ملی بود و حقیقتی تاریخی را رقم زد؛ حضوری که می‌توان آن را بزرگ‌ترین همه‌پرسی زنده در تاریخ معاصر جهان دانست.

وی با اشاره به نقش مردم در تثبیت نظام جمهوری اسلامی گفت: جمهوری اسلامی صرفاً یک ساختار سیاسی نیست، بلکه حقیقتی است برخاسته از ایمان، هویت و اراده تاریخی ملت ایران. حضور آگاهانه و استوار مردم، حمایت از جبهه مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان، بار دیگر نشان داد که پیوند ملت با انقلاب و نظام اسلامی عمیق و ناگسستنی است.

سردار موحد همچنین خاطرنشان کرد: این حضور حماسی، تجدید میثاقی بزرگ با آرمان‌های امام راحل، شهدای والامقام و رهبر انقلاب بود و ثابت کرد که ملت ایران در بزنگاه‌های تاریخی با بصیرت و آگاهی، صحنه را به میدان اقتدار ملی تبدیل می‌کند.

وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقلاب و شهدای دفاع از حریم ایران، فرارسیدن ۱۲ فروردین را به ملت ایران، به ویژه مردم ولایتمدار و انقلابی مازندران تبریک گفت و تأکید کرد: فرزندان شما در سپاه کربلا با صلابت و اقتدار در مسیر پاسداری از آرمان‌های انقلاب و دفاع از عزت و امنیت کشور استوار خواهند ماند و وعده الهی تحقق خواهد یافت.