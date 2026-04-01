القاصی مهر: فروردین یادآور همبستگی تاریخی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دلاور القاصی مهر، در پیامی، فرا رسیدن دوازدهم فروردین ماه، روز جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت.

متن پیام فرمانده انتظامی شرق استان تهران به این شرح است:

بسمه تعالی

۱۲ فروردین، روز جمهوری اسلامی، یادآور همبستگی و اتحاد تاریخی ملتی است که برای تعیین سرنوشت خویش و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، در همه‌پرسی تاریخی سال ۱۳۵۸ حضوری شورانگیز و فعال داشتند و یکی از ماندگارترین صفحات زرین انقلاب اسلامی را رقم زدند.

جمهوری اسلامی ایران که استقرار آن مدیون خون شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی است، با تکیه بر آموزه‌های دینی و آزادی‌خواهی، پایه‌های حکومتی عدالت‌محور را در جهان بنا نهاده و گفتمانی نوین و امیدبخش را به ارمغان آورده است.

۱۲ فروردین ماه، سالروز تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی، یادآور تلاش‌ها و از خودگذشتگی‌هایی است که برای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی تا پای جان ایستادند.

اینجانب فرارسیدن این روز بزرگ و تاریخی را به همه ملت شریف ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض نموده و سربلندی روزافزون نظام جمهوری اسلامی ایران را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران

سردار دلاور القاصی مهر