به گزارش خبرگزاری مهر، فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد که انتخاب آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای تجلی اراده امت اسلامی در تحکیم وحدت ملی است؛ وحدتی که همچون سدی استوار، ملت بزرگ ایران اسلامی اعم از شیعه و سنی را در برابر دسیسه‌های دشمنان کینه توز این مرز و بوم مقاوم ساخته است.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام و صلوات خداوند متعال به روح پرفتوح امام راحل و رهبر شهید امت و شهیدان سرافراز اسلام، انتخاب شایسته ی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه الله تعالی) را که مصداق عینی«صالح بعد صالح» است به ملت شریف ایران اسلامی و تمام عدالت‌طلبان و آزادی‌خواهان جهان تبریک عرض می‌نماییم.

نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در طول حیات پربرکت خود همواره با عبور از گردنه‌های سخت تاریخی، سربلندی و عزت را برای امت اسلامی به ارمغان آورده و اینک در فصل جدیدی از حیات این نظام، بار دیگر اراده الهی و خرد جمعی خبرگان ملت، تدبیر، دوراندیشی و بلوغ سیاسی نظام اسلامی را به منصه ظهور رساند.

بدون شک، این انتخاب مبارک، تجلی اراده امت اسلامی در تحکیم وحدت ملی است، وحدتی که همچون سدی استوار، ملت بزرگ ایران اسلامی اعم از شیعه و سنی را در برابر دسیسه‌های دشمنان کینه توز این مرز و بوم مقاوم ساخته است.

بی تردید مسیر نورانی اسلام ناب محمدی(ص) که با رهبری بنیان‌گذار کبیر انقلاب و رهبر عزیز شهیدمان تاکنون پیموده شده است، با هدایت رهبر جدید و همکاری همه مسئولان و وحدت ملت بزرگ ایران همچون گذشته پیموده خواهد شد.

از درگاه خداوند متعال، عمری با برکت و توأم با توفیق

روزافزون برای حضرت آیت الله مجتبی خامنه‌ای و عزت و سربلندی ملت ایران را مسألت داریم.

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»