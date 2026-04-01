تردد ۲۰۰ هزار خودرو از محور کندوان

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسفپور صبح چهارشنبه در جلسه ستاد خدمات سفر با اشاره به ویژگیهای خاص ایام بهار و افزایش حجم سفرها اظهار کرد: محور کندوان بهعنوان یکی از مسیرهای اصلی دسترسی به مناطق گردشگری شمال کشور، نقش مهمی در توزیع سفر ایفا میکند.
وی افزود: از ابتدای اجرای طرح سفرهای نوروزی تاکنون، حدود ۲۰۹ هزار خودرو از مسیر کندوان وارد شهرستانهای غرب و شرق استان شدهاند.
فرماندار چالوس ادامه داد: در همین بازه زمانی، حدود ۱۸۰ هزار خودرو نیز از این شهرستانها خارج شدهاند که نشاندهنده حضور قابل توجه مسافران در منطقه است.
یوسفپور با بیان اینکه بر اساس این آمار، در حال حاضر حدود ۳۰ هزار خودرو در سطح شهرستانهای غرب استان مازندران حضور دارند، تصریح کرد: این حجم از تردد، لزوم مدیریت دقیق خدماترسانی و آمادگی کامل دستگاههای اجرایی را دوچندان میکند.
وی در پایان بر هماهنگی دستگاههای خدماترسان برای ارائه خدمات مطلوب به مسافران و گردشگران تأکید کرد.
