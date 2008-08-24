جابه جایی روزانه 140 هزار مسافر از طریق پایانه ها

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهندس ولی آذروش با بیان این که روزانه حدود 11 هزار خودرو از پایانه های شهر خارج یا وارد می شوند ، اظهار کرد: هم اکنون روزانه 4 هزار خودور در پایانه غرب، 4 هزار خودرو در پایانه جنوب، 2 هزار و 500 خودور در پایانه شرق و 500 خودرو در پایانه بیهقی رفت و آمد و به شهروندان خدمات رسانی می کنند که با فعالیت این خودروها حدود 135 تا 140 هزار نفر از تهران خارج یا وارد شهر می شوند.

وی تصریح کرد: پایانه غرب و جنوب هرکدام روزانه حدود 50 تا 55 هزار مسافر را جابه جا کرده و هر روز 30 تا 35 هزار نفر نیز از طریق دو پایانه شرق و بیهقی سفر می کنند.

مدیرعامل سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهر تهران ، خاطر نشان کرد : با توجه به حجم انبوه مسافران و ترددهای زیاد روزانه ، دستورالعمل و بخش نامه‌هایی در راستای رعایت کامل و دقیق اصول و ضوابط ‏بهداشتی به تمام غرفه‌ها در چهار پایانه ابلاغ شده و همچنین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی و خنک در داخل و خارج پایانه ها در اختیار شهروندان گذاشته شده که با تابلوهای ویژه این جایگاه ها قابل تشخیص هستند.

وی با تاکید برآنکه این روزها شاهد بیشترین حجم سفرها از طریق پایانه ها هستیم ، افزود: برای حفظ ‏سلامت جامعه و پیشگیری از شیوع بیماری های واگیر دار در پایانه ها به طور مستمر بر وضعیت رعایت بهداشت در بخش ها مختلف پایانه ها نظارت می شود.

آذروش با اشاره به اینکه سال گذشته 56 میلیون مسافر از طریق پایانه های شهر تهران سفر کردند ، گفت: پیش بینی می شود تعداد مسافران پایانه ها امسال نسبت به سال گذشته افزایش یابد.