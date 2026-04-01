اهدای بیش از ۶ تن محصولات کشاورزی و غذایی به جبهه مقاومت در رودان

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه فرهنگیان مرکز رودان، با درک اهمیت پشتیبانی از رزمندههای جبهه مقاومت، در یک اقدام جمعی و داوطلبانه، اقدام به جمعآوری بیش از ۶ تن اقلام مورد نیاز اعم از محصولات کشاورزی و غذایی برای پشتیبانی تدارکاتی نموده است.
این ابتکار که با همت و مشارکت فعال دانشجو معلمان و کارکنان پرتلاش این مرکز صورت گرفته است، نشاندهنده تعهد این دانشگاه به حمایت از نیروهای فداکار در مناطق عملیاتی میباشد.
این محموله با هدف تقویت روحیه و تأمین نیازهای اولیه نیروهای مدافع وطن، به مناطق عملیاتی ارسال میشود. دانشگاه فرهنگیان مرکز رودان بر خود وظیفه میداند که در راستای مسئولیتهای اجتماعی خود، همواره یاریرسان نیروهایی باشد که در جهت حفظ امنیت و اقتدار کشور تلاش میکنند.
بارگیری کمکهای مردمی کانونهای هلال احمر، شاهد و هیئت فرهنگی-مذهبی دانشگاه فرهنگیان مرکز رودان جهت ارسال به جبهه مقاومت ملی، با موفقیت به اتمام رسید. کلیه اقلام کمکی با دقت بارگیری شده و آماده ارسال به مقصد است.
نظر شما