به گزارش خبرنگار مهر، محمدبختیار خلیقی صبح چهارشنبه در جریان بازدید از کارخانه آرد سنندج، از اجرای برنامه‌ای فشرده برای تولید و ذخیره‌سازی آرد در استان خبر داد و اظهار کرد: کارخانجات آردسازی کردستان تا پایان اردیبهشت‌ماه به‌صورت ۲۴ ساعته و در قالب سه شیفت کاری فعال هستند.

وی افزود: علاوه بر تأمین نیاز روزانه خبازی‌ها، فرآیند ذخیره‌سازی راهبردی آرد نیز به‌طور مستمر در حال انجام است تا از بروز هرگونه اختلال در زنجیره تأمین نان جلوگیری شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با تأکید بر پایداری بازار نان تصریح کرد: تاکنون هیچ‌گونه کمبودی در حوزه آرد و نان در استان گزارش نشده و تأمین آرد مورد نیاز نانوایی‌ها در تمامی شهرستان‌ها به‌صورت مستمر در حال انجام است.

خلیقی ادامه داد: این برنامه با هدف افزایش تاب‌آوری بازار در شرایط خاص و با همکاری قرارگاه اقتصادی و حمایت از کارخانجات آرد در حال اجراست تا روند تولید و توزیع بدون وقفه ادامه یابد.

وی با اشاره به اهمیت نان به‌عنوان کالای اساسی خانوارها گفت: افزایش ظرفیت تولید آرد به‌عنوان نخستین حلقه زنجیره تأمین، نقش مهمی در حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی دارد.

مدیرکل صمت کردستان در ادامه از اجرای برنامه‌های مکمل برای حمایت از نانوایی‌ها خبر داد و افزود: طرح دوگانه‌سوز کردن واحدهای خبازی با همکاری اتحادیه‌های صنفی در دست اجراست و در همین راستا، تسهیلات کم‌بهره برای تجهیز ۴۵۰ واحد نانوایی به ژنراتور اختصاص یافته است.

وی همچنین از پیش‌بینی راهکارهای اضطراری خبر داد و خاطرنشان کرد: راه‌اندازی نانوایی‌های سیار به‌عنوان گزینه پشتیبان در شرایط خاص در دستور کار قرار دارد تا از ایجاد صف‌های طولانی و بروز کمبود جلوگیری شود.

خلیقی در پایان تأکید کرد: مجموعه این اقدامات با هدف تضمین پایداری تأمین نان و ایجاد آرامش در بازار استان با جدیت دنبال می‌شود.