۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۳

پوتین: جنگ ایران تأثیر مستقیمی بر بازارهای انرژی گذاشته است

رئیس‌جمهور روسیه با بیان اینکه جنگ ایران تأثیر مستقیمی بر بازارهای انرژی گذاشته است، گفت که کشورش می‌تواند نقش مهمی در شکل‌دهی یک معماری جدید برای لجستیک جهانی و تجارت بین‌المللی ایفا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، رئیس جمهور روسیه تأکید کرد که رویدادها در ایران تأثیر مستقیمی بر بازارهای انرژی گذاشته است.

ولادیمیر پوتین در جمع شرکت‌کنندگان در مجمع بین‌المللی حمل و نقل و لجستیک افزود: روسیه می‌تواند نقش مهمی در شکل‌دهی یک معماری جدید برای لجستیک جهانی و تجارت بین‌المللی ایفا کند.

پوتین ادامه داد: حوزه حمل و نقل و لجستیک در حال حاضر با چالش‌های جدی ژئوپلیتیکی روبرو است. مسیرهای لجستیکی روسیه می‌توانند برای شرکا مفید باشد.

وی همچنین گفت: روسیه آماده آموزش متخصصانی است که بتوانند توسعه حمل و نقل و لجستیک را در قرن بیست و یکم تضمین کنند. پیوسته کشورها و شرکت‌های بیشتری به امنیت و پایداری مسیرهای حمل و نقل و زنجیره‌های تأمین توجه می کنند.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها